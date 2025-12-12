Зеленский сообщил о планах США относительно ЗАЭС
Президент Владимир Зеленский заявил, что США стремятся к общему формату управления Запорожской АЭС, однако сейчас сложно определить, каким может быть консорциум, ведь доступ Украины к станции возможен только после выхода российских войск.
Об этом глава государства сообщил в ходе общения со СМИ, пишет aspi.
«Американцы хотят общий формат для управления станцией. Здесь наша позиция очень проста. Если американцы могут забрать станцию под себя, то демилитаризуют эту зону, то есть российские войска должны выйти со станции на какое-то расстояние, тогда будет возможность, чтобы был доступ к станции в Украине. А потом уже надо искать возможность, как всем этим управлять», — пояснил Зеленский.
В понимании Украины ЗАЭС — «это наше», добавил он, в то время как россияне считают, что если они оккупировали станцию, то это их. «Если американцы могут станцию под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше — это наше. И поэтому сейчас, что это за консорциум может быть по станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как менеджерить, — пока сложно сказать», — отметил президент.
