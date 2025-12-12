Зеленский сообщил о планах США относительно ЗАЭС Сегодня 10:54 — Энергетика

Президент Владимир Зеленский заявил, что США стремятся к общему формату управления Запорожской АЭС, однако сейчас сложно определить, каким может быть консорциум, ведь доступ Украины к станции возможен только после выхода российских войск.

Об этом глава государства сообщил в ходе общения со СМИ, пишет aspi.

«Американцы хотят общий формат для управления станцией. Здесь наша позиция очень проста. Если американцы могут забрать станцию ​​под себя, то демилитаризуют эту зону, то есть российские войска должны выйти со станции на какое-то расстояние, тогда будет возможность, чтобы был доступ к станции в Украине. А потом уже надо искать возможность, как всем этим управлять», — пояснил Зеленский.

В понимании Украины ЗАЭС — «это наше», добавил он, в то время как россияне считают, что если они оккупировали станцию, то это их. «Если американцы могут станцию ​​под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше — это наше. И поэтому сейчас, что это за консорциум может быть по станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как менеджерить, — пока сложно сказать», — отметил президент.

