0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Большинство крупных индийских НПЗ начали активно скупать нефть рф

Энергетика
12
Четыре из семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии сейчас активно покупают российскую нефть, ведь большие скидки стимулируют искать «несанкционные» баррели, даже несмотря на то, что гигант Reliance Industries Ltd. воздерживается от торговли.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Государственные Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. за последние несколько дней приобрели в общей сложности около 10 партий российской сырой нефти, не охваченной санкциями, включая сорт Urals, рассказали осведомленные о сделках источники. Тем временем Hindustan Petroleum Corp. ищет поставки с поставкой в ​​январе, добавили собеседники.
Читайте также
Если учесть Nayara Energy, которая продолжила закупку российской нефти даже после внесения в черный список по Европе, эти четыре переработчика вместе обеспечили чуть более 60% импорта нефти Индией в этом году, по данным аналитической компании Kpler.
Зато заметно отсутствие Reliance — до недавнего времени крупнейшего покупателя российской нефти в Индии. По словам источников, конгломерат избегает закупок даже по своему долгосрочному контракту с Rosneft PJSC, предусматривающему до 500 000 баррелей в сутки, стараясь не рисковать нарушением санкций США или Европы.
Индия уже несколько месяцев пытается выдержать сложный баланс: сохранить доступ к дешевой российской нефти, продемонстрировать геополитическую независимость и не раздражать ни Вашингтон, ни Брюссель.
Читайте также
Ожидается, что импорт российской нефти Индией снизится в следующем году из-за внесения в санкционные списки и Rosneft, и Lukoil PJSC, однако торговля, вероятно, сохранится, но на более низком уровне.
По данным трейдеров в Индии, российская нефть сейчас продается примерно по $40−45 за баррель.
На пике закупок в июне этого года Индия импортировала из россии более 2 млн баррелей нефти в сутки. Ожидается, что в декабре этот показатель снизится до 1,3 млн баррелей в сутки (частично благодаря ранее законтрактованным партиям до введения ограничений), а в январе упадет еще ниже.
Неизвестно, будут ли такие сокращенные объемы достаточны для администрации Трампа, которая обвиняет Индию в финансировании войны владимира путина и требует разорвать энергетические связи с москвой. Долгожданное торговое соглашение между Нью-Дели и Вашингтоном до сих пор не финализировано.
По материалам:
Економічна Правда
Нефть
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems