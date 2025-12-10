Большинство крупных индийских НПЗ начали активно скупать нефть рф Сегодня 22:34 — Энергетика

Четыре из семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии сейчас активно покупают российскую нефть, ведь большие скидки стимулируют искать «несанкционные» баррели, даже несмотря на то, что гигант Reliance Industries Ltd. воздерживается от торговли.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Государственные Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. за последние несколько дней приобрели в общей сложности около 10 партий российской сырой нефти, не охваченной санкциями, включая сорт Urals, рассказали осведомленные о сделках источники. Тем временем Hindustan Petroleum Corp. ищет поставки с поставкой в ​​январе, добавили собеседники.

Если учесть Nayara Energy, которая продолжила закупку российской нефти даже после внесения в черный список по Европе, эти четыре переработчика вместе обеспечили чуть более 60% импорта нефти Индией в этом году, по данным аналитической компании Kpler.

Зато заметно отсутствие Reliance — до недавнего времени крупнейшего покупателя российской нефти в Индии. По словам источников, конгломерат избегает закупок даже по своему долгосрочному контракту с Rosneft PJSC, предусматривающему до 500 000 баррелей в сутки, стараясь не рисковать нарушением санкций США или Европы.

Индия уже несколько месяцев пытается выдержать сложный баланс: сохранить доступ к дешевой российской нефти, продемонстрировать геополитическую независимость и не раздражать ни Вашингтон, ни Брюссель.

Ожидается, что импорт российской нефти Индией снизится в следующем году из-за внесения в санкционные списки и Rosneft, и Lukoil PJSC, однако торговля, вероятно, сохранится, но на более низком уровне.

По данным трейдеров в Индии, российская нефть сейчас продается примерно по $40−45 за баррель.

На пике закупок в июне этого года Индия импортировала из россии более 2 млн баррелей нефти в сутки. Ожидается, что в декабре этот показатель снизится до 1,3 млн баррелей в сутки (частично благодаря ранее законтрактованным партиям до введения ограничений), а в январе упадет еще ниже.

Неизвестно, будут ли такие сокращенные объемы достаточны для администрации Трампа, которая обвиняет Индию в финансировании войны владимира путина и требует разорвать энергетические связи с москвой. Долгожданное торговое соглашение между Нью-Дели и Вашингтоном до сих пор не финализировано.

