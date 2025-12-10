Правительство поручило перенаправить свет с улиц и парков в дома украинцев Сегодня 12:03 — Энергетика

Правительство поручило перенаправить свет с улиц и парков в дома украинцев

Кабинет Министров принял ряд решений по стабилизации ситуации в энергосистеме и обеспечению населения светом.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Сокращение неважного потребления

Областные военные администрации в двухдневный срок должны пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры.

Отключения не будут применяться к больницам, школам, объектам жизнеобеспечения и предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Из перечня будут исключены потребители, не имеющие критического значения для функционирования регионов в нынешних условиях. Высвободившиеся объемы электроэнергии направят для бытовых потребителей.

ОВА, органы местного самоуправления и коммунальные предприятия должны обеспечить уменьшение неважного потребления.

«Дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов не приоритетны во время сложной ситуации в энергетике», — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

При этом улицы и дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии электрической энергии. Список таких участков определят МВД и Национальная полиция.

Передвижение людей и безопасность дорожного движения должны быть соблюдены.

Меры экономии не касаются электроэнергии, производимой на собственных энергогенерирующих установках потребителей для собственных нужд.

Работа объектов распределенной генерации

Минэнерго, Минразвития, Госинспекция энергетического надзора и ОВА должны обеспечить полноценную работу объектов распределенной генерации — газопоршневых и газотурбинных установок, в том числе когенерационных, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.

«Проблемы, препятствующие отпуску электроэнергии в сети, должны быть оперативно устранены. Все имеющиеся когенерационные установки должны быть введены в эксплуатацию», — подчеркнула Свириденко.

Импорт электроэнергии

Правительство разрешило государственным компаниям и компаниям с долей государственной собственности от 50% импортировать электроэнергию. Это снизит нагрузку на энергосистему и повысит стабильность в пиковые часы.

Импорт будет производиться по согласованию с НЭК «Укрэнерго».

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров принял решение, направленное на сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии. Эта составляющая оказывает существенное влияние на общую стоимость электроэнергии для всех потребителей.

«Мы изменили механизм, по которому „Укрэнерго“ может покупать электроэнергию для покрытия технологических потерь. Теперь оператор сможет покупать ее не только там, где цены быстро и существенно меняются, но и на специальных торгах — по более прогнозируемым и зачастую более низким ценам», — заявляла тогда Свириденко.

