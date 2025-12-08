«Нафтогаз» и правоохранители остановили масштабный незаконный отбор газа в Запорожской области Сегодня 18:22 — Энергетика

НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газораспределительные сети Украины» остановили масштабный незаконный отбор газа в Запорожской области. Хищением занималось местное предприятие, специализирующееся на торговле топливом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз «Нафтогаза».

Подозреваемые самовольно вмешивались в работу газораспределительной системы и счетчиков, отбирая газ, который затем продавали за наличные деньги.

При активном содействии специалистов безопасности «Нафтогаза», Департамент стратегических расследований Нацполиции и следственные полиции Запорожской области провели 12 обысков. Было изъято оборудование для хищения газа, передвижная газозаправочная станция ​​и более 10 млн грн наличными.

По факту преступления возбуждено уголовное производство. Четверым лицам объявлено подозрение, один человек задержан.

