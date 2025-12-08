Италия предоставит Украине оборудование для поддержки энергетической инфраструктуры
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мэлони поддержку нашей энергетической инфраструктуры оборудованием.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Также Зеленский поблагодарил Мэлони за внимание к дипломатической работе.
«Говорил с Председателем Совета министров Джорджей Мэлони, очень предметно, спасибо за такое внимание к дипломатической работе и поддержке нашей энергетической инфраструктуры оборудованием, которое в ближайшие дни пришлет Италия», — написал президент Украины.
Зеленский добавил, что они также обсуждали результаты общения с американской стороной, в частности, перспективы и сложности. По мнению президента Украины, еще предстоит всем вместе поработать, чтобы россия реально пошла на окончание войны.
«Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения никаких очагов войны», — отметил Зеленский.
