Правительство работает над сокращением продолжительности отключений света

ру
Энергетика
1
Правительство работает над тем, чтобы сократить продолжительность отключения электроэнергии и стабилизировать графики.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.
Она отметила, что провела координационное совещание с участием вице-премьера Алексея Кулебы, и.о. министра энергетики Артема Некрасова, заместителя руководителя Офиса президента Виктора Микиты и главы «Укрэнерго» Виталия Зайченко.
«Заслушала доклады о состоянии ремонта поврежденных объектов после недавних вражеских обстрелов. Скоординировали дальнейшие шаги для восстановления энергосистемы», — сообщила Свириденко.
Премьер-министр отметила, что в настоящее время в стране действуют три очереди почасовых отключений электроэнергии. По ее словам, правительство работает над тем, чтобы сократить продолжительность этих отключений и стабилизировать графики.

Подготовка решений

Свириденко сообщила, что правительство готовит ряд решений, направленных на перераспределение электропотребления. Это позволит направить больше электроэнергии бытовым потребителям.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров принял решение, направленное на сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии. Эта составляющая оказывает существенное влияние на общую стоимость электроэнергии для всех потребителей.
«Мы изменили механизм, по которому „Укрэнерго“ может покупать электроэнергию для покрытия технологических потерь. Теперь оператор сможет покупать ее не только там, где цены быстро и существенно меняются, но и на специальных торгах — по более прогнозируемым и зачастую более низким ценам», — отметили в Кабмине.
Со своей стороны, в Укрэнерго ответили на самые распространенные вопросы: кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость распределения периодов обесточивания между разными очередями.
