рф поставляет газ в Китай в обход санкций США, — Вloomberg

российский экспортный завод сжиженного природного газа доставил свою первую партию в Китай с момента введения санкций США в январе. Это очередной признак усиления энергетического сотрудничества между Пекином и Москвой.
Об этом сообщает Bloomberg.
Данные, собранные Bloomberg, свидетельствуют, что судно Valera, которое в октябре загрузило партию с объекта «Портовая» ПАО «Газпром» на Балтийском море, прибыло в импортный терминал Бэйхай на юге Китая в понедельник.
Как и судно, так и «Портовая» находятся по санкциями администрации бывшего президента США Джо Байдена, которые были введены, чтобы воспрепятствовать планам россии по увеличению экспорта СПГ.
Китай, не признающий односторонних санкций, в последние несколько месяцев все чаще покупал российский газ из черного списка, что усилило энергетические связи между двумя странами.
Пекин также проигнорировал более широкие настояния президента США Дональда Трампа по поводу прекращения продажи российской нефти, что, вероятно, станет ключевой частью торговых переговоров между Вашингтоном и Нью-Дели на этой неделе.
У россии есть два относительно небольших экспортных завода СПГ на Балтийском море, причем завод в Высоцке под управлением ПАО «Новатек» также внесен в черный список США.
Еще один российский завод, находящийся под санкциями, — объект «Арктик СПГ 2» в Сибири, — начал поставлять топливо в Бэйхай в конце августа.
В середине октября спутниковые снимки показали танкер, который загружался на станции «Портовая», перегружая топливо на другое судно, зарегистрированное на базирующуюся вблизи Малайзии гонконгскую компанию.
Это судно, известное как CCH Gas, посылало ложные сигналы местонахождения и было замечено спутниками вблизи Китая в прошлом месяце. Где оно сейчас находится, неясно.
По материалам:
РБК-Україна
