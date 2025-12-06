рф уже вызвала экологические разрушения в Украине более чем на 6 трлн гривен
российская агрессия на территории Украины повлекла за собой беспрецедентные разрушения природной среды, уничтожение экосистем и масштабное загрязнение воздуха, почв и водных ресурсов.
По данным Государственной экологической инспекции Украины, с начала полномасштабного вторжения сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составляет 6,01 трлн грн. Это — самые большие экологические потери, зафиксированные в Европе при современной истории.
По подсчетам Госэкоинспекции, в общую сумму ущерба входят:
- 1,29 трлн грн — вред почвам;
- 967 млрд грн — ущерб атмосферному воздуху;
- 117,8 млрд грн — загрязнение и засорение водных ресурсов;
- 3,63 трлн грн — разрушение территорий природно-заповедного фонда.
Пожары, взрывы и токсичные выбросы
Одними из самых разрушительных случаев являются пожары на нефтебазах. К примеру, после удара по нефтебазе в селе Крячки Киевской области токсичные выбросы в атмосферу достигли более 41 тысячи тонн, а загрязнение почв превысило допустимые нормы в 17 раз.
Подобные случаи произошли в Чернигове, Сумской области, Рубежном и Северодонецке, где российские ракеты попадали в резервуары с аммиаком и азотной кислотой, вызывая опасные химические выбросы.
Разрушение водных экосистем
Разрушение гидросооружений также имеет длительные последствия. Подрыв дамбы Каховской ГЭС в 2023 году вызвал масштабный эколого-гидрологический коллапс на юге Украины и Черноморском регионе. Уничтожены природные комплексы, изменена гидрология, пострадали заповедные территории. Аналогичные последствия имело уничтожение плотины Оскольского водохранилища, где было потеряно 76% объема воды и уничтожена водная экосистема.
Под ударом природоохранные территории
В общей сложности от войны пострадали 20% природоохранных территорий Украины, включая 2,9 млн гектаров Изумрудной сети. Значительный ущерб понесли территории «Кинбурнская коса», «Олешковские пески», «Каховское водохранилище», «Нижний Днепр», десятки Рамсарских угодий и другие ценные экосистемы. Под оккупацией по-прежнему остаются несколько национальных парков и заповедников, среди них «Аскания-Нова» и Черноморский биосферный заповедник.
Загрязнение почв
Также существенно пострадали украинские почвы. Из-за взрывов, пожаров и химических веществ меняется их структура, уменьшается плодородие, накапливаются тяжелые металлы и токсичные соединения. В почвах фиксируется повышенное содержание меди, свинца, никеля, продуктов горения, соединений серы и азота. Это влияет на качество сельскохозяйственной продукции, здоровье людей и восстановление экосистем.
Зафиксировано трансграничное влияние — в результате российских ударов в атмосферу попало около 3 млн тонн вредных веществ, которые распространились по территории соседних европейских стран.
Масштабные пожары — на нефтепродуктах, критической инфраструктуре и лесах — повлекли за собой дополнительные миллионы тонн токсичных выбросов.
Поделиться новостью
Также по теме
рф уже вызвала экологические разрушения в Украине более чем на 6 трлн гривен
Куда инвестировать 100 тысяч гривен, чтобы оградить их от обесценения
Поступления земельного налога выросли более чем на 15%
Криптовалюты, которые первыми достигнут $200 млрд капитализации в 2026 году: прогноз аналитиков
Toyota запустила в продажу роскошный седан Century (фото)
Nissan представит новую недорогую модель Sentra 2026 года (фото)