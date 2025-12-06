рф уже вызвала экологические разрушения в Украине более чем на 6 трлн гривен Сегодня 09:12

российская агрессия на территории Украины повлекла за собой беспрецедентные разрушения природной среды, уничтожение экосистем и масштабное загрязнение воздуха, почв и водных ресурсов.

По данным Государственной экологической инспекции Украины, с начала полномасштабного вторжения сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составляет 6,01 трлн грн. Это — самые большие экологические потери, зафиксированные в Европе при современной истории.

По подсчетам Госэкоинспекции, в общую сумму ущерба входят:

1,29 трлн грн — вред почвам;

967 млрд грн — ущерб атмосферному воздуху;

117,8 млрд грн — загрязнение и засорение водных ресурсов;

3,63 трлн грн — разрушение территорий природно-заповедного фонда.

Пожары, взрывы и токсичные выбросы

Одними из самых разрушительных случаев являются пожары на нефтебазах. К примеру, после удара по нефтебазе в селе Крячки Киевской области токсичные выбросы в атмосферу достигли более 41 тысячи тонн, а загрязнение почв превысило допустимые нормы в 17 раз.

Подобные случаи произошли в Чернигове, Сумской области, Рубежном и Северодонецке, где российские ракеты попадали в резервуары с аммиаком и азотной кислотой, вызывая опасные химические выбросы.

Разрушение водных экосистем

Разрушение гидросооружений также имеет длительные последствия. Подрыв дамбы Каховской ГЭС в 2023 году вызвал масштабный эколого-гидрологический коллапс на юге Украины и Черноморском регионе. Уничтожены природные комплексы, изменена гидрология, пострадали заповедные территории. Аналогичные последствия имело уничтожение плотины Оскольского водохранилища, где было потеряно 76% объема воды и уничтожена водная экосистема.

Под ударом природоохранные территории

В общей сложности от войны пострадали 20% природоохранных территорий Украины, включая 2,9 млн гектаров Изумрудной сети. Значительный ущерб понесли территории «Кинбурнская коса», «Олешковские пески», «Каховское водохранилище», «Нижний Днепр», десятки Рамсарских угодий и другие ценные экосистемы. Под оккупацией по-прежнему остаются несколько национальных парков и заповедников, среди них «Аскания-Нова» и Черноморский биосферный заповедник.

Загрязнение почв

Также существенно пострадали украинские почвы. Из-за взрывов, пожаров и химических веществ меняется их структура, уменьшается плодородие, накапливаются тяжелые металлы и токсичные соединения. В почвах фиксируется повышенное содержание меди, свинца, никеля, продуктов горения, соединений серы и азота. Это влияет на качество сельскохозяйственной продукции, здоровье людей и восстановление экосистем.

Зафиксировано трансграничное влияние — в результате российских ударов в атмосферу попало около 3 млн тонн вредных веществ, которые распространились по территории соседних европейских стран.

Масштабные пожары — на нефтепродуктах, критической инфраструктуре и лесах — повлекли за собой дополнительные миллионы тонн токсичных выбросов.

