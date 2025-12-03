Помощь Украине обойдется Европе вдвое дешевле, чем уступки рф, — New York Post
Помочь Украине победить россию — это для Европы менее затратная перспектива, чем идти на уступки Кремлю, говорится в новом исследовании Норвегии под названием «Выбор Европы».
Об этом пишет New York Post.
Финансирование военных действий Украины в течение четырех лет обойдется европейским правительствам в 606−972 млрд долларов, но укрепление ее восточного фланга, если Москва добьется своего, обойдется им почти в два раза дороже — от 1,4 до 1,8 трлн долларов.
«Недавний мирный план из 28 пунктов, предложенный администрацией Трампа, иллюстрирует острую необходимость для Европы взять на себя инициативу и взять на себя ответственность за дипломатические усилия по прекращению незаконной войны, проводимой россией», —
говорится в исследовании, опубликованном Норвежским институтом международных отношений и консультантами по Corisk.
Исследователи заявили, что администрация президента США Дональда Трампа «оторвана от реальных проблем», и провели свое исследование исходя из предположения, что Украина практически не получит поддержки от Соединенных Штатов.
В докладе предполагается гипотетическая постепенная победа россии без увеличения военной поддержки Украины, которая может обойтись Европейскому союзу в 1,8 трлн долларов.
«При таком сценарии миллионы беженцев покинут Украину и хлынут в Европу, что, по мнению исследователей, обойдется правительствам в миллиарды долларов. Кремль усилит геополитическое преимущество россии и может переключить внимание на Арктику или Прибалтику, что приведет к увеличению оборонных расходов стран НАТО для обеспечения безопасности западных границ».
В докладе говорится, что если Европейский союз сможет получить до 972 миллиардов долларов в течение четырех лет на финансирование украинских вооруженных сил, то решающая победа вполне достижима для Киева. Эти средства позволят миллионам беженцев вернуться домой и стабилизировать ситуацию в регионе, привлекая иностранные инвестиции.
