Помощь Украине обойдется Европе вдвое дешевле, чем уступки рф, — New York Post Сегодня 10:13

Помочь Украине победить россию — это для Европы менее затратная перспектива, чем идти на уступки Кремлю, говорится в новом исследовании Норвегии под названием «Выбор Европы».

Финансирование военных действий Украины в течение четырех лет обойдется европейским правительствам в 606−972 млрд долларов, но укрепление ее восточного фланга, если Москва добьется своего, обойдется им почти в два раза дороже — от 1,4 до 1,8 трлн долларов.

«Недавний мирный план из 28 пунктов, предложенный администрацией Трампа, иллюстрирует острую необходимость для Европы взять на себя инициативу и взять на себя ответственность за дипломатические усилия по прекращению незаконной войны, проводимой россией», — говорится в исследовании, опубликованном Норвежским институтом международных отношений и консультантами по Corisk.

Исследователи заявили, что администрация президента США Дональда Трампа «оторвана от реальных проблем», и провели свое исследование исходя из предположения, что Украина практически не получит поддержки от Соединенных Штатов.

В докладе предполагается гипотетическая постепенная победа россии без увеличения военной поддержки Украины, которая может обойтись Европейскому союзу в 1,8 трлн долларов.

«При таком сценарии миллионы беженцев покинут Украину и хлынут в Европу, что, по мнению исследователей, обойдется правительствам в миллиарды долларов. Кремль усилит геополитическое преимущество россии и может переключить внимание на Арктику или Прибалтику, что приведет к увеличению оборонных расходов стран НАТО для обеспечения безопасности западных границ».

В докладе говорится, что если Европейский союз сможет получить до 972 миллиардов долларов в течение четырех лет на финансирование украинских вооруженных сил, то решающая победа вполне достижима для Киева. Эти средства позволят миллионам беженцев вернуться домой и стабилизировать ситуацию в регионе, привлекая иностранные инвестиции.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.