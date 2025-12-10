Послы стран ЕС одобрили план отказа от российского газа до 2027 года Сегодня 17:17 — Энергетика

Послы стран ЕС одобрили план отказа от российского газа до 2027 года

Послы стран Европейского Союза в среду, 10 декабря, одобрили план поэтапного отказа от импорта российского газа до конца 2027 года.

Об этом сообщил представитель председательства Дании в ЕС, передает Reuters.

Достигнутое соглашение предусматривает прекращение импорта российского сжиженного газа до конца 2026 года, а трубопроводного газа — до конца сентября 2027 года.

Последующий процесс принятия решения

Запрет на российский газ требует формального утверждения на заседании министров стран ЕС, а также в Европейском парламенте. Парламент рассмотрит этот вопрос уже на следующей неделе, в то время как министры одобрят решение в начале следующего года.

По оценкам чиновников ЕС, оба голосования пройдут с уверенным большинством, несмотря на возражения со стороны Венгрии и Словакии.

Читайте также Турция на год продлила контракты на импорт газа из россии

Напомним, ранее Finance.ua писал , что 3 декабря председательство Рады и представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения по регламенту постепенного прекращения импорта российского природного газа.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил , что страны-члены Европейского Союза не будут покупать российский газ, даже когда будет достигнуто мирное соглашение между россией и Украиной.

Венгрия заявила о намерении юридически обжаловать предложение Еврокомиссии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.