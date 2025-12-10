Послы стран ЕС одобрили план отказа от российского газа до 2027 года
Послы стран Европейского Союза в среду, 10 декабря, одобрили план поэтапного отказа от импорта российского газа до конца 2027 года.
Об этом сообщил представитель председательства Дании в ЕС, передает Reuters.
Достигнутое соглашение предусматривает прекращение импорта российского сжиженного газа до конца 2026 года, а трубопроводного газа — до конца сентября 2027 года.
Последующий процесс принятия решения
Запрет на российский газ требует формального утверждения на заседании министров стран ЕС, а также в Европейском парламенте. Парламент рассмотрит этот вопрос уже на следующей неделе, в то время как министры одобрят решение в начале следующего года.
По оценкам чиновников ЕС, оба голосования пройдут с уверенным большинством, несмотря на возражения со стороны Венгрии и Словакии.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что 3 декабря председательство Рады и представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения по регламенту постепенного прекращения импорта российского природного газа.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил, что страны-члены Европейского Союза не будут покупать российский газ, даже когда будет достигнуто мирное соглашение между россией и Украиной.
Венгрия заявила о намерении юридически обжаловать предложение Еврокомиссии.
Поделиться новостью
Также по теме
Послы стран ЕС одобрили план отказа от российского газа до 2027 года
Правительство поручило перенаправить свет с улиц и парков в дома украинцев
Казахстан решил качать нефть через Китай после атаки Украины на порт рф
Правительство работает над сокращением продолжительности отключений света
рф поставляет газ в Китай в обход санкций США, — Вloomberg
ТОП-6 причин, почему люди избавляются от своих солнечных панелей