0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ показали, как банки профинансировали развитие энергогенерации

Энергетика
1
В НБУ показали, как банки профинансировали развитие энергогенерации
В НБУ показали, как банки профинансировали развитие энергогенерации
Банки в рамках реализации меморандума о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате массированных атак россии, обеспечили финансирование проектов бизнеса, направленных на развитие генерации в энергетике мощностью 1,294 ГВт.
Нацбанк показал статистику по кредитованию энергетики.
Читайте также
По данным опроса банков, за период с 01 июня 2024 года по 01 декабря 2025 года банки также обеспечили финансирование проектов бизнеса по хранению энергии и генерации тепла на 540 МВт.
В целом за указанный период банки обеспечили финансирование проектов по восстановлению энергетики и поддержке энергонезависимости в 21 области страны на 33,5 млрд грн, в том числе более 2,5 тысячи кредитов бизнесу на 31,3 млрд грн и более 13 тысяч — населению на 2,2 млрд грн.
Читайте также
Валовой портфель «энергетических» кредитов юридическим лицам с учетом их погашения по состоянию на 01 декабря составил 21,8 млрд грн, физическим лицам — 1,7 млрд грн.
Напомним, энергетическая отрасль признана одной из приоритетных в соответствии с разработанной Национальным банком Украины вместе с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Министерством финансов Украины Стратегией по развитию кредитования. В ее рамках Национальный банк предпринял ряд шагов по активизации кредитования приоритетных отраслей.
Читайте также
В частности, для стимулирования финансирования энергетической отрасли пересмотрены требования к оценке банками кредитных рисков и повышены коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования при его принятии банками в залог по соответствующим кредитам.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергияНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems