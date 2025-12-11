В НБУ показали, как банки профинансировали развитие энергогенерации Сегодня 08:34 — Энергетика

Банки в рамках реализации меморандума о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате массированных атак россии, обеспечили финансирование проектов бизнеса, направленных на развитие генерации в энергетике мощностью 1,294 ГВт.

Нацбанк показал статистику по кредитованию энергетики.

По данным опроса банков, за период с 01 июня 2024 года по 01 декабря 2025 года банки также обеспечили финансирование проектов бизнеса по хранению энергии и генерации тепла на 540 МВт.

В целом за указанный период банки обеспечили финансирование проектов по восстановлению энергетики и поддержке энергонезависимости в 21 области страны на 33,5 млрд грн, в том числе более 2,5 тысячи кредитов бизнесу на 31,3 млрд грн и более 13 тысяч — населению на 2,2 млрд грн.

Валовой портфель «энергетических» кредитов юридическим лицам с учетом их погашения по состоянию на 01 декабря составил 21,8 млрд грн, физическим лицам — 1,7 млрд грн.

Напомним, энергетическая отрасль признана одной из приоритетных в соответствии с разработанной Национальным банком Украины вместе с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Министерством финансов Украины Стратегией по развитию кредитования. В ее рамках Национальный банк предпринял ряд шагов по активизации кредитования приоритетных отраслей.

В частности, для стимулирования финансирования энергетической отрасли пересмотрены требования к оценке банками кредитных рисков и повышены коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования при его принятии банками в залог по соответствующим кредитам.

