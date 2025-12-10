НБУ не претендует на роль мегарегулятора — глава Нацбанка
Регуляторы финансового рынка Украины, к которым относятся Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), имеют определенные законодательно закрепленные полномочия, которые необходимо качественно выполнять. Нацбанк не претендует на роль мегарегулятора.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Мы не претендуем на роль мегарегулятора. Каждый регулятор должен эффективно и качественно выполнять свою часть работы, работать на максимальном пределе своих возможностей (…) Наш пример перезагрузки страхового рынка доказывает, что за пять лет, несмотря на пандемию и большую войну, можно добиться выдающихся результатов», — отметил он.
Как работает НБУ после «сплита»
Пышный подчеркнул, что с тех пор, как в июле 2020 года был ликвидирован третий регулятор рынка Нацкомфинуслуг и большинство его полномочий передано Национальному банку (так называемый «сплит»), удалось существенно улучшить ситуацию на страховом рынке, но у НБУ остается еще много работы на этом направлении.
«У нас хватает ответственности, ведь небанковский финансовый сектор — это не только страховые компании. Готовы ли мы в таких условиях брать на себя другой функционал? Я часто слышу такие идеи, ведь НБУ — один из крупнейших состоятельных институций. Однако важно, чтобы институциональная способность других регуляторов наращивалась и развивалась симметрично».
По его словам, на рынке важна симметричность регулирования, потому что в противном случае появляется регуляторный арбитраж, генерирующий неравномерный подход.
«Мы уже видели такие примеры, когда регулятор пытается закрыть лазейки, внедрить качественное регулирование и надзор, вернуть рынок в легальное русло, однако рынок начинает двигаться в другую сторону в поиске меньшего внимания и менее придирчивого подхода к регуляторным требованиям», — добавил Пышный.
