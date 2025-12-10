0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ не претендует на роль мегарегулятора — глава Нацбанка

15
НБУ не претендует на роль мегарегулятора — глава Нацбанка
НБУ не претендует на роль мегарегулятора — глава Нацбанка, texty.org.ua
Регуляторы финансового рынка Украины, к которым относятся Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), имеют определенные законодательно закрепленные полномочия, которые необходимо качественно выполнять. Нацбанк не претендует на роль мегарегулятора.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Мы не претендуем на роль мегарегулятора. Каждый регулятор должен эффективно и качественно выполнять свою часть работы, работать на максимальном пределе своих возможностей (…) Наш пример перезагрузки страхового рынка доказывает, что за пять лет, несмотря на пандемию и большую войну, можно добиться выдающихся результатов», — отметил он.
Читайте также

Как работает НБУ после «сплита»

Пышный подчеркнул, что с тех пор, как в июле 2020 года был ликвидирован третий регулятор рынка Нацкомфинуслуг и большинство его полномочий передано Национальному банку (так называемый «сплит»), удалось существенно улучшить ситуацию на страховом рынке, но у НБУ остается еще много работы на этом направлении.
«У нас хватает ответственности, ведь небанковский финансовый сектор — это не только страховые компании. Готовы ли мы в таких условиях брать на себя другой функционал? Я часто слышу такие идеи, ведь НБУ — один из крупнейших состоятельных институций. Однако важно, чтобы институциональная способность других регуляторов наращивалась и развивалась симметрично».
Читайте также
По его словам, на рынке важна симметричность регулирования, потому что в противном случае появляется регуляторный арбитраж, генерирующий неравномерный подход.
«Мы уже видели такие примеры, когда регулятор пытается закрыть лазейки, внедрить качественное регулирование и надзор, вернуть рынок в легальное русло, однако рынок начинает двигаться в другую сторону в поиске меньшего внимания и менее придирчивого подхода к регуляторным требованиям», — добавил Пышный.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
НБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems