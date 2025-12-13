Сколько еще продлятся графики отключений света: прогноз эксперта Сегодня 09:17 — Энергетика

Глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что украинцы должны привыкнуть к графикам отключений электроэнергии, ведь они будут продолжаться всю зиму, по оптимистическому прогнозу — прекратятся в начале апреля.

Об этом рассказал в эфире «Эспрессо».

Какие сценарии прохождения зимы прогнозирует эксперт

По его мнению насчет прохождения зимы, нет ни отрицательного сценария, ни положительного, скорее, этот сценарий — посередине.

Оптимистический сценарий: украинцы адаптируются к условиям, используют приборы накопления электроэнергии, которые нужно успевать быстро заряжать.

Отрицательный сценарий: рф продолжит бить по энергетической инфраструктуре, в результате чего население сутками будет сидеть, как и сейчас, без электрической энергии.

Средневзвешенный сценарий: нужно привыкнуть к графикам, которые у нас были раньше — 4 часа через 4 без стабильного электроснабжения.

Finance.ua уже писал , что Кабинет Министров принял ряд решений для стабилизации ситуации в энергосистеме и обеспечения населения светом.

В частности, ОВА, органы местного самоуправления и коммунальные предприятия должны обеспечить уменьшение неважного потребления.

