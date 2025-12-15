0 800 307 555
В «Укрэнерго» объяснили, почему графики отключений разнятся по областям

Энергетика
8
Различия в графиках отключений электроэнергии в разных регионах обусловлены последствиями российских обстрелов и необходимостью передавать электроэнергию в наиболее пострадавшие области.
Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».

Почему возникают вопросы относительно «несправедливых» графиков

В соцсетях часто спрашивают, почему в Закарпатье отключений меньше, чем в прифронтовом Запорожье. По данным «Укрэнерго», разница в длительности обесточений объясняется тем, что система работает в условиях значительных разрушений. россия уничтожает электростанции в прифронтовых регионах и поражает линии электропередач и трансформаторные подстанции.
«Другими словами — цель врага не только сделать так, чтобы на определенной территории Украины не было работающих электростанций, но и чтобы передать им электроэнергию из других областей было максимально сложно», — объясняют в «Укрэнерго».

Сложность передачи электроэнергии

Энергосистема Украины не была проектирована для работы в условиях столь масштабных разрушений. Возможности передачи электроэнергии на большие расстояния ограничены. Даже без повреждений сети было бы сложно передать необходимый объем электроэнергии, например, от Ровенской АЭС в Харьков.
Линии электропередачи и подстанции не могут работать со сверхвысоким уровнем нагрузки. В условиях постоянных атак на сети ситуация усугубляется.

Почему ограничения применяют не везде

«Чтобы частично разгрузить сети, приходится вводить ограничения в регионах на пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) к распределительным сетям энергодефицитных регионов. При этом, в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет, где может быть даже профицит. сети передачи и распределения электроэнергии наиболее повреждены», — отмечают в компании.
Так что если вы видите отличия в длительности обесточений в разных областях — это не потому, что кто-то «неправильно» распределил доступный объем электроэнергии или составил «несправедливые» графики. Такая ситуация сложилась из-за последствий вражеских обстрелов.
ЭнергетикаЭлектроэнергия
