Министер энергетики ответила, когда в Украине начнется полноценный отопительный сезон
Несмотря на сложные обстоятельства, полноценный отопительный сезон в Украине начнется в ближайшие дни, затягиваний со стороны правительства не будет.
Об этом сообщила министер энергетики Украины Светлана Гринчук.
Гринчук отмечает, что во многих регионах уже начался отопительный сезон для социальной инфраструктуры, социальных объектов, а также для объектов критической инфраструктуры.
«Далее каждый регион, в зависимости от среднесуточной температуры, будет принимать решение о начале отопительного сезона. Затягиваний со стороны правительства точно не будет», — заявила Гринчук.
По ее словам, правительство находится в постоянном контакте с местными органами по этому вопросу.
Гринчук добавила, что в ближайшие дни ожидается снижение температуры, поэтому в регионах будут приниматься решения о начале отопительного сезона в своих общинах.
