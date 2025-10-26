0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Министер энергетики ответила, когда в Украине начнется полноценный отопительный сезон

Энергетика
11
Министер энергетики ответила, когда в Украине начнется полноценный отопительный сезон
Министер энергетики ответила, когда в Украине начнется полноценный отопительный сезон
Несмотря на сложные обстоятельства, полноценный отопительный сезон в Украине начнется в ближайшие дни, затягиваний со стороны правительства не будет.
Об этом сообщила министер энергетики Украины Светлана Гринчук.
Читайте также
Гринчук отмечает, что во многих регионах уже начался отопительный сезон для социальной инфраструктуры, социальных объектов, а также для объектов критической инфраструктуры.
«Далее каждый регион, в зависимости от среднесуточной температуры, будет принимать решение о начале отопительного сезона. Затягиваний со стороны правительства точно не будет», — заявила Гринчук.
По ее словам, правительство находится в постоянном контакте с местными органами по этому вопросу.
Читайте также
Гринчук добавила, что в ближайшие дни ожидается снижение температуры, поэтому в регионах будут приниматься решения о начале отопительного сезона в своих общинах.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems