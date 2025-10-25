0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

4 популярных мифа об экономии электроэнергии

Энергетика
32
4 популярных мифа об экономии электроэнергии
Экономия энергии является важным шагом в снижении расходов на коммунальные услуги. Тем не менее, существует множество мифов, связанных с энергетической эффективностью, которые часто вводят людей в заблуждение. Эти ложные представления могут сводить на нет все усилия по сокращению энергопотребления и, как следствие, увеличивать счета за электроэнергию.
Об этом пишет «Телеграф».

4 распространенных мифа, мешающих быть энергоэффективными

Миф 1: Выключения приборов кнопкой достаточно для экономии
На самом деле многие приборы остаются в режиме ожидания, продолжая потреблять небольшое количество электроэнергии. Такие устройства называют «энергетическими вампирами».
Читайте также
Единственный способ полностью отключить прибор от сети — это извлечь вилку из розетки.
Миф 2: Использование энергосберегающих ламп всегда экономит энергию
Энергосберегающие лампы действительно эффективнее традиционных ламп накаливания, но если вы оставляете свет включенным в пустых комнатах, экономия сводится на нет.
Для экономии важно научиться рационально использовать свет: выключать его там, где он не нужен, и, по возможности, использовать естественное освещение.
Миф 3: Холодильник работает лучше, если он почти пустой
Наоборот, полупустой холодильник может потреблять больше энергии. Более эффективна ситуация, когда холодильник заполнен примерно на 70%.
Читайте также
Плотность размещенных продуктов помогает сохранять температуру дольше, что снижает нагрузку на компрессор.
Миф 4: Открытие дверцы духовки не влияет на расход энергии
Каждый раз, когда вы открываете дверцу духовки во время приготовления, температура внутри снижается, что заставляет духовку тратить больше энергии для восстановления нужного уровня тепла.
Лучше использовать подсветку духовки и смотровое окно для проверки готовности блюда.
По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems