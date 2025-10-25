4 популярных мифа об экономии электроэнергии Сегодня 03:13 — Энергетика

4 популярных мифа об экономии электроэнергии

Экономия энергии является важным шагом в снижении расходов на коммунальные услуги. Тем не менее, существует множество мифов, связанных с энергетической эффективностью, которые часто вводят людей в заблуждение. Эти ложные представления могут сводить на нет все усилия по сокращению энергопотребления и, как следствие, увеличивать счета за электроэнергию.

Об этом пишет «Телеграф».

4 распространенных мифа, мешающих быть энергоэффективными

Миф 1: Выключения приборов кнопкой достаточно для экономии

На самом деле многие приборы остаются в режиме ожидания, продолжая потреблять небольшое количество электроэнергии. Такие устройства называют «энергетическими вампирами».

Читайте также Украинские операторы подготовились к блэкаутам: связь будет держаться до трех суток

Единственный способ полностью отключить прибор от сети — это извлечь вилку из розетки.

Миф 2: Использование энергосберегающих ламп всегда экономит энергию

Энергосберегающие лампы действительно эффективнее традиционных ламп накаливания, но если вы оставляете свет включенным в пустых комнатах, экономия сводится на нет.

Для экономии важно научиться рационально использовать свет: выключать его там, где он не нужен, и, по возможности, использовать естественное освещение.

Миф 3: Холодильник работает лучше, если он почти пустой

Наоборот, полупустой холодильник может потреблять больше энергии. Более эффективна ситуация, когда холодильник заполнен примерно на 70%.

Читайте также Какие устройства нельзя подключать к удлинителю

Плотность размещенных продуктов помогает сохранять температуру дольше, что снижает нагрузку на компрессор.

Миф 4: Открытие дверцы духовки не влияет на расход энергии

Каждый раз, когда вы открываете дверцу духовки во время приготовления, температура внутри снижается, что заставляет духовку тратить больше энергии для восстановления нужного уровня тепла.

Лучше использовать подсветку духовки и смотровое окно для проверки готовности блюда.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.