Графики отключения света: где найти и как пользоваться Сегодня 12:48 — Энергетика

Графики отключения света: где найти и как пользоваться

Из-за постоянных атак на энергосистему в Украине снова действуют стабилизационные отключения. Чтобы узнать, когда именно по вашему адресу будет свет, можно воспользоваться графиками стабилизационных отключений на сайте вашего оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети или в официальных чат-ботах ОСР.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Где смотреть график

Способ 1

Чтобы посмотреть график на сайте, зайдите в раздел « Отсутствует электроэнергия? » и введите свой адрес. Если введены отключения, вы увидите два вида графика:

на сутки — содержит самую точную информацию о часах, когда будет свет и когда возможны отключения;

прогнозный на неделю — показывает ориентировочные периоды отключений, чтобы вы могли планировать дела наперед.

Способ 2

со смартфона в чат-ботах Также график можно просмотреть Viber или Telegram . Чтобы это сделать:

найдите бот ДТЭК Киевские электросети, нажмите «Начать»;

пройдите регистрацию по номеру телефона и номеру лицевого счета — это требуется только один раз;

в меню выберите «График отключений».

Чат-бот будет предупреждать вас заранее во время стабилизационных отключений об отключении и возврате света по вашему адресу.

Читайте также 7 бюджетных гаджетов, которые спасут во время блэкаутов

Условные отметки на графиках

Отметки в графике простые:

белая клетка — свет есть;

серая с молнией — света нет;

полусерая — света не будет 30 минут.

Разъяснение условных отметок также находится под графиками.

4,32 грн за кВт/ч. Ранее Finance.ua сообщал , что Кабинет Министров продлил действие возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это значит, что во время отопительного сезона граждане будут платить

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.