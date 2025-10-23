Правительство приняло решение о ценах на электроэнергию для населения Сегодня 11:02 — Личные финансы

Правительство приняло решение о ценах на электроэнергию для населения

Кабинет Министров продлил действие возложения специальных обязанностей (ВСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это значит, что во время отопительного сезона граждане будут платить 4,32 грн за кВт/ч.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой. Уменьшаем финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона», — заявила Свириденко.

Льготный тариф для домохозяйств с электроотоплением

Правительство сохранило льготную цену для потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья:

за потребление до 2 000 кВт·ч в месяц будет действовать тариф 2,64 грн за кВт·ч;

за объем, превышающий установленный лимит, цена составит 4,32 грн за кВт⋅час.

Напомним, ранее первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил , что повышение жилищно-коммунальных тарифов и цен на энергию для населения в Украине является неизбежным шагом — это нужно для стабилизации экономики.

По словам Николайчука, НБУ стремится достигать инфляционных целей не административными ограничениями, а посредством последовательной монетарной политики. В то же время резкие ценовые скачки, в частности в сфере коммунальных тарифов, создают дополнительные риски для экономики.

Добавим, что на середину сентября 2025 года в Украине было открыто 788,5 тыс. исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года (701,1 тыс.). Основная масса коммунальных долгов приходится на людей в возрасте 46−60 лет — 302,8 тыс. производств (38%). На втором месте группа 36−45 лет со 194,7 тыс. производствами (25%). Почти столько же долгов у людей старше 60 лет — 194,1 тыс. (25%).

После полномасштабной войны в Украине могут повысить тарифы на коммунальные услуги. Международный валютный фонд в своем меморандуме подчеркивает необходимость поднятия «коммуналки» до рыночной стоимости.

