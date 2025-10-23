0 800 307 555
Британия сняла санкции с дочерних компаний «Роснефти»

Фондовый рынок
Британия выдала специальную лицензию, разрешающую компаниям работать с двумя немецкими дочерними фирмами российского нефтяного гиганта «Роснефти», находящегося под санкционным контролем немецкого государства.

Лицензия будет действовать до марта 2026 года

Об этом сообщает РБК-Украина.
На прошлой неделе правительство Британии объявило о новых санкциях против «Роснефти» и «Лукойла», двух крупнейших российских нефтяных компаний, обвинив их в содействии финансированию вторжения кремля в Украину.
И теперь Британия заявила, что разрешает фирмам и банкам продолжать сотрудничество с Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, находящимися под контролем немецкого государства, до марта следующего года.

Контроль Германии над активами «Роснефти»

Берлин взял на себя управление нефтеперерабатывающими заводами после вторжения россии через юридическое соглашение, которое называется «опекунство», и которое необходимо возобновлять каждые шесть месяцев. Германия впервые ввела опеку в сентябре 2022 года.
Опекунство позволяет правительству Германии управлять долями «Роснефти» в ключевых нефтеперерабатывающих заводах, включая PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.
Напомним, в сентябре Великобритания объявила о введении новых санкций против российского теневого флота и ряда физических и юридических лиц, поддерживающих военную машину россии. По данным британского правительства, ограничительные меры принимаются на фоне «российских авиаударов, нарушивших воздушное пространство НАТО в Польше и повредивших здание Кабинета министров в Киеве».
По материалам:
РБК-Україна
Санкции
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
