Венгрия заявила о возможности снизить зависимость от российской нефти 07.11.2025, 18:20 — Энергетика

Единственный нефтепереработчик Венгрии, компания MOL Nyrt., сообщила, что может получать большую часть нефти из нероссийских источников. Это свидетельствует об изменении позиции накануне встречи премьер-министра Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом, на которой планируют обсудить американские санкции против российской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

Альтернатива «Дружбе»

MOL, имеющая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, заявила, что в случае прекращения поставок через украинский участок нефтепровода «Дружба» может получать около 80% необходимого объема через хорватский нефтепровод Adria. Хотя это потребует более высоких технических и логистических затрат, компания считает маршрут реальным вариантом замены.

Заявление появилось за несколько часов до встречи Орбана с Трампом в Белом доме, где венгерский премьер стремится добиться освобождения от санкций США на импорт российской нефти, сообщило агентство Bloomberg.

Изменение позиции Будапешта

Это первый случай, когда MOL публично признает наличие альтернативы российской нефти. Ранее Орбан и компания утверждали, что из-за отсутствия выхода к морю Венгрия полностью зависит от москвы. После вторжения россии в Украину в 2022 году страна значительно увеличила импорт российских энергоносителей, которые сегодня покрывают около 90% потребностей Венгрии в нефти.

ЕС предоставил Будапешту временное исключение из санкций, что позволило Венгрии пользоваться более низкими ценами на российское топливо. Это способствовало росту доходов MOL в третьем квартале.

Орбан заявил перед вылетом в Вашингтон, что в случае отказа в освобождении от санкций венграм ждут «трудные времена».

Европейский Союз намерен полностью отказаться от российских энергоресурсов после 2027 года, поэтому MOL придется постепенно перейти на альтернативные источники. Компания сообщила, что осторожно модернизирует свои заводы в Венгрии и Словакии, чтобы увеличить возможности переработки нероссийской нефти.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.