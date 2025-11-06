Правительство изменило условия кредитования для украинцев, устанавливающих солнечные панели
Кабинет Министров принял изменения в механизм предоставления государственной поддержки гражданам, устанавливающим в своих домохозяйствах генерирующие установки, производящие электроэнергию из возобновляемых источников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Что изменилось
Теперь финансовая поддержка будет предоставляться в виде компенсации 30% от основной суммы кредита, а не в форме ежемесячного возмещения процентной ставки.
Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что программа льготного кредитования, запущенная в прошлом году, пользуется значительным спросом. С начала ее действия уже заключено 3 035 кредитных договоров более чем на 1 миллиард гривен, а суммарная мощность установленного оборудования превысила 26 МВт.
Почему новый механизм выгоднее
По словам Минэнерго, одноразовая компенсация позволит заемщикам сразу снизить стоимость приобретения и установки оборудования. Для государства и международных доноров это удобнее, поскольку позволяет четко планировать объемы финансирования, необходимого для реализации программы.
Правительство рассчитывает, что обновленный механизм поможет большему количеству граждан установить гибридные системы электроснабжения, а также будет способствовать эффективному сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Это решение должно усилить энергетическую безопасность страны в условиях разрушения энергетической инфраструктуры из-за войны.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что инвестиции в солнечные и ветряные электростанции в Украине приобретают все большую актуальность на фоне значительных потерь в энергетике вследствие российских атак и из-за глобальных тенденций к переходу на возобновляемые источники энергии. В статье по ссылке рассказываем об основных преимуществах и вызовах в инвестициях, а также перспективах развития возобновляемой энергетики в Украине.
Поделиться новостью
Также по теме
Правительство изменило условия кредитования для украинцев, устанавливающих солнечные панели
Австралийцы будут ежедневно получать по три часа бесплатной электроэнергии
Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору
Как безопасно пользоваться обогревателем: базовые правила
Украине не хватает 750 млн долларов для импорта газа на зиму — Зеленский
Украина в октябре увеличила импорт электроэнергии в 2,5 раза