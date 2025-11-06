Правительство изменило условия кредитования для украинцев, устанавливающих солнечные панели Сегодня 12:28 — Энергетика

Правительство изменило условия кредитования для украинцев, устанавливающих солнечные панели

Кабинет Министров принял изменения в механизм предоставления государственной поддержки гражданам, устанавливающим в своих домохозяйствах генерирующие установки, производящие электроэнергию из возобновляемых источников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Что изменилось

Теперь финансовая поддержка будет предоставляться в виде компенсации 30% от основной суммы кредита, а не в форме ежемесячного возмещения процентной ставки.

Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что программа льготного кредитования, запущенная в прошлом году, пользуется значительным спросом. С начала ее действия уже заключено 3 035 кредитных договоров более чем на 1 миллиард гривен, а суммарная мощность установленного оборудования превысила 26 МВт.

Почему новый механизм выгоднее

По словам Минэнерго, одноразовая компенсация позволит заемщикам сразу снизить стоимость приобретения и установки оборудования. Для государства и международных доноров это удобнее, поскольку позволяет четко планировать объемы финансирования, необходимого для реализации программы.

Правительство рассчитывает, что обновленный механизм поможет большему количеству граждан установить гибридные системы электроснабжения, а также будет способствовать эффективному сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Это решение должно усилить энергетическую безопасность страны в условиях разрушения энергетической инфраструктуры из-за войны.

