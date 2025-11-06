0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство изменило условия кредитования для украинцев, устанавливающих солнечные панели

Энергетика
73
Правительство изменило условия кредитования для украинцев, устанавливающих солнечные панели
Правительство изменило условия кредитования для украинцев, устанавливающих солнечные панели
Кабинет Министров принял изменения в механизм предоставления государственной поддержки гражданам, устанавливающим в своих домохозяйствах генерирующие установки, производящие электроэнергию из возобновляемых источников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Что изменилось

Теперь финансовая поддержка будет предоставляться в виде компенсации 30% от основной суммы кредита, а не в форме ежемесячного возмещения процентной ставки.
Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что программа льготного кредитования, запущенная в прошлом году, пользуется значительным спросом. С начала ее действия уже заключено 3 035 кредитных договоров более чем на 1 миллиард гривен, а суммарная мощность установленного оборудования превысила 26 МВт.

Почему новый механизм выгоднее

По словам Минэнерго, одноразовая компенсация позволит заемщикам сразу снизить стоимость приобретения и установки оборудования. Для государства и международных доноров это удобнее, поскольку позволяет четко планировать объемы финансирования, необходимого для реализации программы.
Правительство рассчитывает, что обновленный механизм поможет большему количеству граждан установить гибридные системы электроснабжения, а также будет способствовать эффективному сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Это решение должно усилить энергетическую безопасность страны в условиях разрушения энергетической инфраструктуры из-за войны.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что инвестиции в солнечные и ветряные электростанции в Украине приобретают все большую актуальность на фоне значительных потерь в энергетике вследствие российских атак и из-за глобальных тенденций к переходу на возобновляемые источники энергии. В статье по ссылке рассказываем об основных преимуществах и вызовах в инвестициях, а также перспективах развития возобновляемой энергетики в Украине.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems