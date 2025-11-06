В Болгарии хотят конфисковать и продать принадлежащий «Лукойлу» нефтеперерабатывающий завод Сегодня 21:26 — Энергетика

В Болгарии разрабатывают изменения в законодательство, которые позволят получить контроль над Бургасским нефтеперерабатывающим заводом, принадлежащим сегодня российской компании «Лукойл».

Об этом пишет hromadske.

В конце октября США ввели санкции против российских энергетических компаний «Роснефть» и «Лукойл». Последний, в частности, принадлежит Бургасскому НПЗ в Болгарии. Это самый крупный нефтеперерабатывающий завод на Балканах и крупнейшее промышленное предприятие Болгарии. Он обеспечивает до 80% топлива страны.

Politico со ссылкой на источник пишет , что в Болгарии опасаются, что эти санкции могут повлечь за собой серьезный дефицит топлива в стране и реакцию общества. Поэтому, как уже отмечалось, Болгария рассматривала возможность обращения с просьбой об освобождении от новых санкций США.

По данным местных медиа, премьер-министр Болгарии Росен Желязков созвал срочное рабочее совещание по ситуации с санкциями. В парламенте Болгарии высказали мнение , что единственный выход из ситуации — чтобы государство приобрело этот НПЗ.

Так, в Болгарии был разработан законопроект, который позволит государству получить контроль над НПЗ и продать его новому владельцу, чтобы защитить завод от санкций США. Такие операции будут возможны только после решения Совета министров, которое, в свою очередь, обусловлено положительным заключением Государственного агентства национальной безопасности (ГАНС), пишет издание Novini.

Законопроект позволит специальному управляющему контролировать продажу завода. По данным Eutoactiv, казахская государственная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» уже предложила 1 миллиард долларов за покупку НПЗ.

Читайте также Болгария расторгнет договор о транзите российского газа в 2026 году

Однако «Лукойл» объявил, что его зарубежные активы приобретет глобальный торговый дом сырьевыми товарами Gunvor. Пока неясно, как Gunvor будет управлять этими огромными сделками и переймет ли она каждый из зарубежных активов «Лукойла».

Тем временем президент Болгарии Румен Радев ветировал законопроект и вернул его в парламент. Он пояснил, что документ ставит Совет Министров «в функциональную и операционную зависимость от мнения ГАНС, что конституционно недопустимо». Однако депутаты преодолели вето.

Глава Болгарской нефтегазовой ассоциации Святослав Бенчев заверил , что топлива в Болгарии сейчас достаточно: «И я надеюсь, что оно будет после конца года. Нет необходимости паниковать, людям не стоит запасаться топливом».

Димитар Хаджидимитров из Ассоциации болгарских торговцев, производителей и импортеров топлива считает , что уменьшатся только обороты и доходы страны.

hromadske По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.