В Болгарии хотят конфисковать и продать принадлежащий «Лукойлу» нефтеперерабатывающий завод

В Болгарии разрабатывают изменения в законодательство, которые позволят получить контроль над Бургасским нефтеперерабатывающим заводом, принадлежащим сегодня российской компании «Лукойл».
Об этом пишет hromadske.
В конце октября США ввели санкции против российских энергетических компаний «Роснефть» и «Лукойл». Последний, в частности, принадлежит Бургасскому НПЗ в Болгарии. Это самый крупный нефтеперерабатывающий завод на Балканах и крупнейшее промышленное предприятие Болгарии. Он обеспечивает до 80% топлива страны.
Politico со ссылкой на источник пишет, что в Болгарии опасаются, что эти санкции могут повлечь за собой серьезный дефицит топлива в стране и реакцию общества. Поэтому, как уже отмечалось, Болгария рассматривала возможность обращения с просьбой об освобождении от новых санкций США.
По данным местных медиа, премьер-министр Болгарии Росен Желязков созвал срочное рабочее совещание по ситуации с санкциями. В парламенте Болгарии высказали мнение, что единственный выход из ситуации — чтобы государство приобрело этот НПЗ.
Так, в Болгарии был разработан законопроект, который позволит государству получить контроль над НПЗ и продать его новому владельцу, чтобы защитить завод от санкций США. Такие операции будут возможны только после решения Совета министров, которое, в свою очередь, обусловлено положительным заключением Государственного агентства национальной безопасности (ГАНС), пишет издание Novini.
Законопроект позволит специальному управляющему контролировать продажу завода. По данным Eutoactiv, казахская государственная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» уже предложила 1 миллиард долларов за покупку НПЗ.
Однако «Лукойл» объявил, что его зарубежные активы приобретет глобальный торговый дом сырьевыми товарами Gunvor. Пока неясно, как Gunvor будет управлять этими огромными сделками и переймет ли она каждый из зарубежных активов «Лукойла».
Тем временем президент Болгарии Румен Радев ветировал законопроект и вернул его в парламент. Он пояснил, что документ ставит Совет Министров «в функциональную и операционную зависимость от мнения ГАНС, что конституционно недопустимо». Однако депутаты преодолели вето.
Глава Болгарской нефтегазовой ассоциации Святослав Бенчев заверил, что топлива в Болгарии сейчас достаточно: «И я надеюсь, что оно будет после конца года. Нет необходимости паниковать, людям не стоит запасаться топливом».
Димитар Хаджидимитров из Ассоциации болгарских торговцев, производителей и импортеров топлива считает, что уменьшатся только обороты и доходы страны.
