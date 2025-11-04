0 800 307 555
Как безопасно пользоваться обогревателем: базовые правила

Энергетика
Многие украинцы в холодное время года ищут способы дополнительно обогреть жилье. Среди наиболее распространенных вариантов — использование портативных электрообогревателей. Однако эксперты напоминают: они не всегда экономны и при использовании требуют осторожности.
Издание Slash Gear отмечает, что, несмотря на распространенное мнение о «дешевом обогреве», длительное использование электрообогревателей обычно увеличивает счета за электроэнергию, если речь идет об отоплении не одного угла комнаты, а целого дома или квартиры.

Повышенная опасность

Кроме того, портативные обогреватели имеют повышенные риски безопасности. Их нельзя оставлять включенными, когда дома никого нет, а также запрещено подключать к удлинителям — это может привести к перегреву и возгоранию.
По данным Управления пожарной безопасности США, в 2017—2019 годах 41% смертельных пожаров, связанных с отоплением в жилище, были вызваны портативными обогревателями. Не все случаи связаны с удлинителями, однако риск возгорания существенно возрастает при таком подключении.
Большинство бытовых обогревателей имеют мощность 1500 Вт, в то время как стандартные удлинители рассчитаны примерно на 1800 Вт. Перегрузка приводит к сильному нагреву и возможному возгоранию. К тому же удлинители не имеют защитных механизмов, как настенные розетки.

Правила безопасного использования обогревателем

  • Подключайте его только к стационарной розетке.
  • Не используйте одновременно одну розетку для нескольких мощных приборов.
  • Выбирайте модели с автовыключением и датчиками перегрева.
  • Не ставьте обогреватель у занавесок, мебели или во влажных зонах.
  • Установите и регулярно проверяйте датчики дыма и угарного газа в доме.
По материалам:
УНІАН
