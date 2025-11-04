Как безопасно пользоваться обогревателем: базовые правила Сегодня 21:31 — Энергетика

Как безопасно пользоваться обогревателем: базовые правила

Многие украинцы в холодное время года ищут способы дополнительно обогреть жилье. Среди наиболее распространенных вариантов — использование портативных электрообогревателей. Однако эксперты напоминают: они не всегда экономны и при использовании требуют осторожности.

Издание Slash Gear отмечает , что, несмотря на распространенное мнение о «дешевом обогреве», длительное использование электрообогревателей обычно увеличивает счета за электроэнергию, если речь идет об отоплении не одного угла комнаты, а целого дома или квартиры.

Повышенная опасность

Кроме того, портативные обогреватели имеют повышенные риски безопасности. Их нельзя оставлять включенными, когда дома никого нет, а также запрещено подключать к удлинителям — это может привести к перегреву и возгоранию.

Читайте также Какие устройства нельзя подключать к удлинителю

По данным Управления пожарной безопасности США, в 2017—2019 годах 41% смертельных пожаров, связанных с отоплением в жилище, были вызваны портативными обогревателями. Не все случаи связаны с удлинителями, однако риск возгорания существенно возрастает при таком подключении.

Большинство бытовых обогревателей имеют мощность 1500 Вт, в то время как стандартные удлинители рассчитаны примерно на 1800 Вт. Перегрузка приводит к сильному нагреву и возможному возгоранию. К тому же удлинители не имеют защитных механизмов, как настенные розетки.

Правила безопасного использования обогревателем

Подключайте его только к стационарной розетке.

Не используйте одновременно одну розетку для нескольких мощных приборов.

Выбирайте модели с автовыключением и датчиками перегрева.

Не ставьте обогреватель у занавесок, мебели или во влажных зонах.

Установите и регулярно проверяйте датчики дыма и угарного газа в доме.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.