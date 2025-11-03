Турция сокращает закупки российской нефти после санкций США
В ответ на новые западные санкции против москвы крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции стали закупать больше нефти нероссийского происхождения.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
Покупают больше нефти нероссийского происхождения
Отмечается, что один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны — SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно приобрел четыре партии нефти из Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей. Поставки ожидаются в декабре.
По расчетам Reuters, объем этих поставок составляет от 77 до 129 тысяч баррелей в сутки в зависимости от размера партий. Это свидетельствует о том, что SOCAR планирует уменьшить использование российской нефти.
По данным аналитической компании Kpler, в сентябре и октябре почти все сырье, которое перерабатывал завод STAR, поступало из россии — примерно 210 тысяч баррелей в сутки.
Другой крупный турецкий нефтепереработчик — Tupras — увеличивает закупки нероссийской нефти, сходной по качеству с российской Urals, в том числе иракских сортов.
