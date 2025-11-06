0 800 307 555
Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору

Украина возобновила импорт газа через южный трансбалканский маршрут после резкого усиления российских атак на газовую и энергетическую инфраструктуру страны.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно открытым данным, Украина получит 1,1 млн. кубометров газа с Трансбалканского маршрута в среду, после импорта 0,78 млн. куб. м во вторник. Маршрут соединяет Украину с терминалами СПГ в Греции через Молдову, Румынию и Болгарию.
Украинская энергетическая консалтинговая компания ExPro в прошлом месяце сообщила, что греческая DEPA Commercial, D. Trading — дочерняя компания ДТЭК — и швейцарская Axpo Trading забронировали мощности для импорта газа из Греции в Украину с ежедневным объемом 0,6 млн. кубических метров.
Украина также импортирует около 23 млн кубических метров газа ежедневно по другим маршрутам, включая почти 10 млн кубических метров из Венгрии, около 8 млн кубических метров из Польши и около 5 млн кубических метров из Словакии.
Трансбалканский маршрут не использовался в сентябре и октябре, а до этого работал только в июле и августе.
Трубопровод не пользовался спросом из-за высокой стоимости транзита газа через четыре страны. Однако, по словам ExPro, снижение тарифов молдавскими и румынскими операторами помогло увеличить бронирование мощностей в ноябре.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) упростила транспортировку газа в Украину через Трансбалканский коридор.
Также сообщалось, что Украина ведет переговоры с Азербайджаном относительно заключения долгосрочного контракта на поставку газа по Трансбалканскому коридору.
Кроме того, в июле НАК «Нафтогаз Украина» заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR. Тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридорупо маршруту Болгария — Румыния — украинская граница.
РБК-Україна
