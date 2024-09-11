Трансбалканский коридор: операторы ГТС Украины и Молдовы планируют увеличить реверс газа — Finance.ua

Трансбалканский коридор: операторы ГТС Украины и Молдовы планируют увеличить реверс газа Сегодня 20:21 — Энергетика

«Оператор ГТС Украины» и молдавский оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) планируют увеличить гарантированную мощность на одной из межгосударственных точек не менее 7 млн ​​кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает ОГТСУ

«ОГТСУ и VMTG работают над дальнейшим расширением мощностей. В среднесрочной перспективе возможно увеличение и более 7 млн ​​куб. м в сутки, поскольку инфраструктура Трансбалканского трубопровода уже построена и дальнейшее увеличение мощности потребует лишь наращивания реверсных возможностей по маршруту», — говорится в сообщении.

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Сейчас операторы ГТС создали 1 млн кубометров гарантированных суточных мощностей в сторону Украины, которые уже с 1 сентября используются для транспортировки газа.

Увеличить гарантированную суточную мощность до 7 млн кубометров планируется до апреля 2025 года. Для этого ОГТСУ и VMTG должны реконструировать несколько объектов системы транспортировки газа вдоль маршрута.

В то же время в ОГТСУ отметили необходимость ввести конкурентоспособные и экономически обоснованные тарифы для этого участка, чтобы подкрепить технический потенциал Трансбалканского коридора привлекательной коммерческой моделью.

Как сообщалось, в январе ООО «Оператор ГТС Украины» стало одним из подписантов меморандума о взаимопонимании, который заключили газотранспортные компании Центральной и Юго-Восточной Европы в рамках инициативы Вертикального коридора. Подписчиками меморандума также являются операторы ГТС Молдовы, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.

Укрінформ По материалам:

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