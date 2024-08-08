Транзит российского газа через Украину остается без изменений — ОГТСУ
Транзит российского газа по украинской газотранспортной системе проходит в штатном режиме.
Об этом сообщили ExPro в «Операторе ГТС Украины» (ОГТСУ).
«Номинации подтверждены, физический поток газа сохраняется», — отметили в сообщении.
В среду, 7 августа, в российских Telegram-каналах появилась информация, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области рф.
Издание отмечает, что ГИС «Суджа» является ключевым объектом поставки российского газа в Европу через Украину. «Суджа» — единственная точка, через которую российский газ поступает в Украину для его транспортировки к европейским заказчикам.
Объемы транзита российского газа 7 августа составляют около 39,5 млн куб. м, на 6,8% меньше, чем накануне (42,4 млн куб. м).
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