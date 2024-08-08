Транзит российского газа через Украину остается без изменений — ОГТСУ Сегодня 10:33 — Энергетика

Транзит российского газа по украинской газотранспортной системе проходит в штатном режиме.

Об этом сообщили ExPro в «Операторе ГТС Украины» (ОГТСУ).

«Номинации подтверждены, физический поток газа сохраняется», — отметили в сообщении.

В среду, 7 августа, в российских Telegram-каналах появилась информация, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль газоизмерительную станцию ​​"Суджа" в Курской области рф.

Издание отмечает, что ГИС «Суджа» является ключевым объектом поставки российского газа в Европу через Украину. «Суджа» — единственная точка, через которую российский газ поступает в Украину для его транспортировки к европейским заказчикам.

Объемы транзита российского газа 7 августа составляют около 39,5 млн куб. м, на 6,8% меньше, чем накануне (42,4 млн куб. м).

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.