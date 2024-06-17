«Оператор ГТС» хочет взыскать 4,8 млрд грн с «Нафтогаза» — Finance.ua

«Оператор ГТС» хочет взыскать 4,8 млрд грн с «Нафтогаза» Сегодня 19:29 — Фондовый рынок

«Оператор ГТС» хочет взыскать 4,8 млрд грн с «Нафтогаза»

ООО «Оператор ГТС Украины» в начале июня подало иск в Хозяйственный суд Киева о взыскании долга на общую сумму 4,8 млрд грн с ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» за неоплату негативных суточных небалансов.

Об этом сообщает издание ExPro.

Отмечается, что ОГТСУ в своем иске указывает, что «Нафтогаз Украины» не исполняет свои обязанности по договору транспортировки природного газа от 11 декабря 2019 по балансировке своего портфолио.

Соответственно, возникли негативные небалансы за ноябрь-декабрь 2021 года, в том числе 34,8 млн куб м газа (1,2 млрд грн с НДС) за ноябрь 2021 года и 57,5 ​​млн куб м газа (2,63 млрд грн с НДС) за декабрь 2021 г.

В то же время ХПК «Нафтогаз Украины» считает, что предоставленные доказательства от ОГТСУ не подтверждают предоставление услуг по физической балансировке, а также являются неправдивыми в отношении суточных небалансов в ноябре-декабре 2021 года.

«Нафтогаз Украины» заявляет, что ОГТСУ должен подтвердить факт существования угрозы целостности ГТС в ноябре-декабре 2021 года, а значит и оснований для осуществления балансировки.

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В свою очередь ОГТСУ в августе 2022 года подало в суд заявление об увеличении исковых требований до 4,8 млрд грн. Сумма к взысканию состоит из долга за негативные небалансы в размере 3,66 млрд грн, инфляционных потерь — 595,23 млн грн, пени — 490,77 млн ​​грн и 3% годовых — 59,53 млн грн.

Хозяйственный суд назначил провести судебно-экономическую экспертизу, чтобы установить, действительно ли в ноябре-декабре 2021 года существовала ситуация с отклонением технических параметров работы ГТС.

ОГТСУ обратилось с жалобой в Северный апелляционный хозяйственный суд относительно отмены определения Хозяйственного суда о проведении экспертизы. Апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения. ОГТСУ обратилось с кассационной жалобой в Верховный суд, где просило отменить решение предыдущих судов. Однако Верховный суд не принял жалобу ОГОСУ.

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Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз 10 мая 2024 вернул в адрес Хозяйственного суда результаты проведенной экспертизы. Хозяйственный суд 21 мая 2024 возобновил производство по делу и назначил подготовительное заседание на 4 июля 2024 года.

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