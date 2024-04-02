Группа Нафтогаз в прошлом году получила 245 миллиардов консолидированного дохода — Чернышев Сегодня 06:34 — Фондовый рынок

Группа Нафтогаз в прошлом году получила 245 миллиардов консолидированного дохода — Чернышев

Консолидированный доход Группы «Нафтогаз» за 2023 год составил 245 миллиардов гривен.

Об этом сообщил глава правления Группы Нафтогаз Алексей Чернышев в Фейсбуке.

«245 миллиардов гривен. Таков консолидированный доход Группы Нафтогаз за 2023 год. Это на 28 миллиардов гривен, или на 12% превышает соответствующий показатель довоенного 2021 года», — написал Чернышев.

Он отметил, что об окончательных финансовых результатах за прошлый год можно будет говорить только через несколько недель — после завершения аудита. Однако уже сейчас очевидно, что холдинг остается крупнейшим в стране по объему выручки.

«В эквиваленте нашей пользы для государства — это более 90 млрд гривен налогов и других обязательных платежей. Мы не просто остаемся самыми большими — мы демонстрируем уверенный рост», — подчеркнул Чернышев.

По его словам, в 2023 году Группа Нафтогаз также получила значительную валовую прибыль — показатель, свидетельствующий о постоянстве деятельности бизнеса. В отличие от 2022 года, когда Группа отчитывалась о валовом убытке. Кроме того, все ключевые предприятия группы улучшили как операционные, так и финансовые показатели деятельности.

Напомним, Группа Нафтогаз в январе-феврале 2024 года уплатила в государственный и местные бюджеты 11,4 млрд грн налогов.

Чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз в первом полугодии 2023 года составляет 6,6 млрд грн против 57,2 млрд грн убытка за аналогичный период 2022 года.

Укрінформ По материалам:

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