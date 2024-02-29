Изменения с 1 марта: в «Нафтогазе» предупредили бытовых потребителей — Finance.ua
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Изменения с 1 марта: в «Нафтогазе» предупредили бытовых потребителей

Личные финансы
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Изменения с 1 марта: в «Нафтогазе» предупредили бытовых потребителей
Изменения с 1 марта: в «Нафтогазе» предупредили бытовых потребителей
В «Нефтегазе» объявили о некоторых изменениях для бытовых потребителей. Они начнут действовать уже с 1 марта.
Завтра компания «Газсети» начнет обслуживать еще 270 тысяч потребителей на территории Буковины, Житомирщины и Ивано-Франковской области. В частности, поставщик получил лицензию в:
  • Черновицкой области:
  • Тисменицком районе Ивано-Франковской области:
  • Коростышевском районе Житомирской области:
Тарифы на газ не изменятся, но за услугу доставки газа придется платить по новым реквизитам.
К слову, украинцы могут вернуть переплату за услуги по доставке газа, которая была уплачена на счета АО «Черновцыгаз», АО «Тысменицагаз» и АО «Коростышевгаз». Чтобы это сделать, необходимо подать соответствующее заявление в ближайший Центр обслуживания клиентов «Газсетей».
Напомним! С 1 по 5 числа каждого месяца длится период, когда украинцам нужно передавать показатели счетчиков газа.

Как передать показатели счетчиков газа

  • без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;
  • в личном кабинете на веб-странице «Нафтогаза»;
  • с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;
  • SMS на номер 4647.
Также можно позвонить по номерам:
  • +38 066 300 28 88;
  • +38 098 300 28 88;
  • +38 093 300 28 88.
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По материалам:
Телеканал 24
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