Изменения с 1 марта: в «Нафтогазе» предупредили бытовых потребителей — Finance.ua

Изменения с 1 марта: в «Нафтогазе» предупредили бытовых потребителей Сегодня 17:00 — Личные финансы

Изменения с 1 марта: в «Нафтогазе» предупредили бытовых потребителей

В «Нефтегазе» объявили о некоторых изменениях для бытовых потребителей. Они начнут действовать уже с 1 марта.

Завтра компания «Газсети» начнет обслуживать еще 270 тысяч потребителей на территории Буковины, Житомирщины и Ивано-Франковской области. В частности, поставщик получил лицензию в:

Черновицкой области:

Тисменицком районе Ивано-Франковской области:

Коростышевском районе Житомирской области:

Тарифы на газ не изменятся, но за услугу доставки газа придется платить по новым реквизитам.

К слову, украинцы могут вернуть переплату за услуги по доставке газа, которая была уплачена на счета АО «Черновцыгаз», АО «Тысменицагаз» и АО «Коростышевгаз». Чтобы это сделать, необходимо подать соответствующее заявление в ближайший Центр обслуживания клиентов «Газсетей».

Напомним! С 1 по 5 числа каждого месяца длится период, когда украинцам нужно передавать показатели счетчиков газа.

Как передать показатели счетчиков газа

без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;

в личном кабинете на веб-странице «Нафтогаза»;

с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;

SMS на номер 4647.

Также можно позвонить по номерам:

+38 066 300 28 88;

+38 098 300 28 88;

+38 093 300 28 88.

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Телеканал 24 По материалам:

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