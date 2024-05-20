Глава НАК «Нафтогаз Украины» рассказал, как они готовятся к новому отопительному сезону — Finance.ua
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Глава НАК «Нафтогаз Украины» рассказал, как они готовятся к новому отопительному сезону

Энергетика
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Глава НАК «Нафтогаз Украины» рассказал, как они готовятся к новому отопительному сезону
Глава НАК «Нафтогаз Украины» рассказал, как они готовятся к новому отопительному сезону
Группа «Нафтогаз Украины» активно готовится наращивать добычу газа и нефти, планируя достичь объемов в 15 миллиардов кубометров газа и увеличить добычу нефти на 2 миллиона тонн в текущем году.
Об этом рассказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в эфире телемарафона.
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«Подготовка уже к отопительному сезону началась. Работают на соответствующем уровне и органы местных властей. Они должны подготовить местные сети, предприятие „Теплокоммунэнерго“», — говорит Чернышев.
По его словам, группа «Нафтогаз» должным образом готовится, используя свои компетенции на объектах, находящихся в ее управлении и собственности.
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«Мы увеличиваем добычу газа. В этом году планируем достичь или приблизиться к совокупной добыче государственными компаниями около 15 миллиардов кубометров. Этого достаточно, чтобы обеспечить все слои населения, все домохозяйства и всех потребителей», — отметил Чернышев.
Он отметил, что «Нафтогаз Украины» увеличит добычу нефти примерно на 2 миллиона тонн в этом году.
По материалам:
УНН
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