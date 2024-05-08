Правительство создало штаб подготовки к отопительному сезону — Finance.ua

Правительство создало штаб подготовки к отопительному сезону Сегодня 17:17 — Казна и Политика

Правительство создало штаб подготовки к отопительному сезону

Кабинет Министров создал Штаб подготовки к следующему отопительному сезону, который будет координировать работы по преодолению последствий российского энергетического террора.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, в его состав войдут представители ключевых министерств и ведомств, народные депутаты, представители общин.

Чем будет заниматься Штаб

«Штаб будет координировать все работы по преодолению последствий российского энергетического террора, модернизации и адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам», — сообщил Шмыгаль.

Кроме того, будут активнее привлекать помощь от партнеров и будут работать над решением долгового кризиса в энергетике.

«Сделаем все, чтобы следующей осенью и зимой в домах всех украинцев было светло и тепло, а предприятия имели доступ к электроснабжению», — подытожил премьер.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил , что прошлогоднее повышение тарифа на электроэнергию для населения позволило сбалансировать энергосистему в Украине и провести необходимые ремонты объектов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал , что правительство сохранило действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая.

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По данным «Нафтогаза Украины», на 31 марта задолженность предприятий теплокоммунэнерго составила 63,4 млрд грн. Бытовые потребители, то есть население, задолжали 9,8 млрд грн.

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