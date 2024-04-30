В Минсоцполитики объяснили, кому субсидию на неотопитльный сезон назначат автоматически, а кому нет — Finance.ua

В Минсоцполитики объяснили, кому субсидию на неотопитльный сезон назначат автоматически, а кому нет
Жилищная субсидия на неотоеительный сезон для большинства украинцев будет переназначена автоматически. На финансирование жилищных субсидий в 2024 году правительство выделило — 49,9 млрд грн. Это на 12 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Жилищная субсидия на отопительный сезон назначается до даты его окончания, по 30 апреля включительно (по 15 апреля включительно начисление на услугу отопления). А с мая человек может получать субсидию на неотоеительный сезон.
Кому субсидию назначат автоматически
Для большинства получателей она будет назначена автоматически, если не изменились данные об имущественном положении и/или составе домохозяйств.
«То есть если вы уже являетесь получателем жилищной субсидии, дополнительно обращаться никуда не нужно и никаких дополнительных обращений делать также не нужно. Пенсионный фонд на основе уже имеющихся данных перечислит размер субсидии, на которую семья/домохозяйство имеет право», — пояснили в Минсоцполитики.
Кому нужно обращаться за субсидией
Есть определенные категории, которым субсидию с 1 мая назначат по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах.
В частности, с личным обращением в Пенсионный фонд следует обратиться, если:
- заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
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Также необходимо обратиться и лицам, имеющим право на выплату, но в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0,00 грн.
«Даже если вы подали заявление в течение двух месяцев с начала неотоеительного сезона, субсидия будет назначена с начала такого сезона», — добавили в министерстве.
Напомним, Пенсионный фонд Украины обнаружил более 50 тыс. домохозяйств, которые потенциально могут получать жилищную субсидию, но за получением выплаты не обращались.
Справка Finance.ua:
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