В Минсоцполитики объяснили, кому субсидию на неотопитльный сезон назначат автоматически, а кому нет — Finance.ua

В Минсоцполитики объяснили, кому субсидию на неотопитльный сезон назначат автоматически, а кому нет Сегодня 16:45 — Личные финансы

В Минсоцполитики объяснили, кому субсидию на неотопитльный сезон назначат автоматически, а кому нет

Жилищная субсидия на неотоеительный сезон для большинства украинцев будет переназначена автоматически. На финансирование жилищных субсидий в 2024 году правительство выделило — 49,9 млрд грн. Это на 12 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Жилищная субсидия на отопительный сезон назначается до даты его окончания, по 30 апреля включительно (по 15 апреля включительно начисление на услугу отопления). А с мая человек может получать субсидию на неотоеительный сезон.

Кому субсидию назначат автоматически

Для большинства получателей она будет назначена автоматически, если не изменились данные об имущественном положении и/или составе домохозяйств.

«То есть если вы уже являетесь получателем жилищной субсидии, дополнительно обращаться никуда не нужно и никаких дополнительных обращений делать также не нужно. Пенсионный фонд на основе уже имеющихся данных перечислит размер субсидии, на которую семья/домохозяйство имеет право», — пояснили в Минсоцполитики.

Кому нужно обращаться за субсидией

Есть определенные категории, которым субсидию с 1 мая назначат по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

В частности, с личным обращением в Пенсионный фонд следует обратиться, если:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Также необходимо обратиться и лицам, имеющим право на выплату, но в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0,00 грн.

«Даже если вы подали заявление в течение двух месяцев с начала неотоеительного сезона, субсидия будет назначена с начала такого сезона», — добавили в министерстве.

Напомним, Пенсионный фонд Украины обнаружил более 50 тыс. домохозяйств, которые потенциально могут получать жилищную субсидию, но за получением выплаты не обращались.

Справка Finance.ua:

воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию;

Специалисты Юридического советника ВПЛ рассказали, какие показатели не учитываются при решении вопроса о назначении социальных пособий, в частности, помощи на проживание ВПЛ.

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