Могут ли назначить субсидии и льготы на коммуналку одновременно — Finance.ua

Могут ли назначить субсидии и льготы на коммуналку одновременно Сегодня 09:16 — Личные финансы

Могут ли назначить субсидии и льготы на коммуналку одновременно

Пенсионный фонд Украины объяснил, в чем разница между «жилищной субсидией» и «льготой на жилищно-коммунальные услуги». В ведомстве также уточнили, можно ли оформить два вида пособия одновременно.

Как отмечают в ПФУ, нередко рядовые граждане считают, что это одна и та же выплата, однако это не так. Это два разных вида выплат.

Льготы

Льготой называют установленное законодательством преимущество, которое предоставляют определенным категориям граждан. В качестве примера льготы имеют:

ветераны войны;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц;

пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС;

дети войны;

многодетные семьи;

другие уязвимые категории граждан.

При этом льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (в зависимости от категории получателей) могут предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Субсидии

Жилищной субсидией называют пособие от государства тем семьям, доходы которых не позволят самостоятельно оплачивать в полном объеме потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Пособие зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства. То есть, если есть действительно низкий доход, человек будет иметь право на жилищную субсидию.

Можно ли оформить льготу и субсидию одновременно

Как отмечают в фонде, несмотря на то, что льготы и жилищная субсидия — два разных вида выплат, оформить их одновременное получение нельзя.

Даже если человек подпадает под правила и того, и другого пособия.

«При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов пособия», — подчеркнули в Пенсионном фонде.

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