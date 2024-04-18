Коммунальные услуги: нужно ли их оплачивать, если человек не имеет права собственности на квартиру в новостройке — Finance.ua

Коммунальные услуги: нужно ли их оплачивать, если человек не имеет права собственности на квартиру в новостройке Сегодня 09:30 — Личные финансы

Коммунальные услуги: нужно ли их оплачивать, если человек не имеет права собственности на квартиру в новостройке

Несмотря на войну, украинцы должны своевременно вносить коммунальные платежи. В частности, нужно платить за электроэнергию, воду и газ. Бывают случаи, когда застройщик не оформляет акт приема-передачи квартиры без оплаты коммунальных услуг управляющей компании за период с завершения строительства.

Как должна происходить оплата коммуналки, если у человека нет права собственности на квартиру в новостройке, пишет Зеркало недели со ссылкой на юриста ООО «Спектр Трансбуд» Елену Насеко.

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Насеко отметила, что для максимально четкого и полного выяснения всех сторон данного вопроса, желательно внимательно ознакомиться с пунктами соответствующих подтверждающих документов (приложениями к ним), заключенных с застройщиком касательно долевого участия в строительстве многоквартирного дома (договоры, акт, дополнительные соглашения и т. д. ).

«Ведь очень часто в содержании именно таких документов скрывается много важных нюансов, которые в дальнейшем могут создавать определенные недоразумения между инвесторами и застройщиками. Также важно выяснить, на каких основаниях и с какого момента управляющая компания (перед которой у Вас возник так называемый долг) осуществляет обслуживание данного многоквартирного дома», — сказала эксперт.

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По словам юриста, согласно статье 322 Гражданского кодекса Украины владелец обязан содержать принадлежащее ему имущество, если иное не установлено договором или законом.

«То есть по общему правилу обязанность по внесению платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги возникает с момента возникновения права собственности, то есть после государственной регистрации такого права», — пояснила она.

Насеко добавила, что застройщики часто не передают квартиру до тех пор, пока не будет подписан определенный пакет документов, в котором, кроме акта приема-передачи, могут быть и договоры (счета), предусматривающие уплату долга инвесторами за определенные коммунальные услуги.

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По ее словам, только с момента подписания таких документов человек обязан нести расходы по оплате коммунальных услуг.

«В противном же случае — исключительно с момента оформления права собственности на квартиру», — объяснила юрист.

Эксперт заметила, что для понимания законности таких требований застройщика, следует вычитать заключенные и подписанные документы, касающиеся имущественных прав на квартиру (договора, дополнительные соглашения и т. д. ).

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«Если же в содержании указанных документов не найдется ни одного пункта, которым была бы предусмотрена уплата коммунальных услуг инвесторами после завершения строительства (сдачи в эксплуатацию) дома, на что мог бы опираться застройщик, то даже если дело дойдет до суда, то шансы его выиграть у застройщика сводятся к нулю», — сказала Насеко.

Она добавила, что если застройщик категорически отказывается оформлять акт приема-передачи квартиры, что автоматически исключает возможность оформления права собственности на недвижимое имущество, то следует обращаться к нему в письменной форме, чтобы в дальнейшем обязать его оформить указанный акт в судебном порядке.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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