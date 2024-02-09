Что делать в случае предоставления некачественных коммунальных услуг — Finance.ua

Что делать в случае предоставления некачественных коммунальных услуг Сегодня 08:32 — Личные финансы

Что делать в случае предоставления некачественных коммунальных услуг

Кабинет Министров Украины по инициативе Министерства восстановления утвердил постановление по осуществлению перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества. Новый порядок перерасчета касается услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, а также управлению бытовыми отходами.

Как же осуществить такой перерасчет — рассказали в Министерстве развития общин.

Когда услуги считаются некачественными

Перерасчет стоимости коммунальных услуг осуществляется при отклонении параметров услуг от установленных законодательством и договорами о предоставлении услуг. В частности:

снижения температуры теплоносителя и горячей воды, а также несоответствия их давлению на входе в дом;

снижения температуры воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем);



перерывов в оказании услуг, которые обусловлены в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ;



несоответствия состава и качества горячей и холодной воды государственным санитарным нормам и правилам;



несоблюдения требований по обращению с бытовыми отходами, нарушения графика вывоза бытовых отходов и т. д.



Что делать потребителям

Исполнитель обязан в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно произвести перерасчет согласно требованиям настоящего Порядка, а также уплатить потребителю неустойку (штраф) в порядке и размере, определенных законодательством или договором.

Также в случае поступления от потребителя акта-претензии и принятия исполнителем решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет осуществляется в течение одного месяца, начиная с даты принятия решения об удовлетворении требований.

Перерасчет по акту-претензии, поступившему от потребителя соответствующего многоквартирного дома, осуществляется исполнителем для всех потребителей такого дома, которым была предоставлена ​​услуга несоответствующего качества.

Перерасчет производится независимо от наличия у потребителя задолженности за соответствующую услугу. Сумма перерасчета и неустойки (штрафа) за нарушение условий договора засчитывается потребителю в погашение задолженности за фактически потребленные услуги, а в случае отсутствия задолженности — в оплату будущих платежей.

Важно! Порядок осуществления пересчета стоимости коммунальных услуг не применяется на временно оккупированных территориях, территориях, на которых ведутся боевые активные действия, или временно оккупированных российской федерацией территориях.

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