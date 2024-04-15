В Госстате рассказали, как за год изменились цены на коммунальные услуги — Finance.ua

В Госстате рассказали, как за год изменились цены на коммунальные услуги Сегодня 15:45 — Личные финансы

В Госстате рассказали, как за год изменились цены на коммунальные услуги

В Украине с марта 2023 года по март 2024 года тарифы на коммунальные услуги возросли на 12,8%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики

Какие услуги дорожали:

электроэнергия подорожала на 69,7%;

услуги по управлению многоквартирными домами — на 5,1%;



содержание и ремонт жилья — 3,1%;



уборка мусора — 1,6%.



Какие тарифы подешевели:

услуги водоснабжения подешевели на 0,8%;

канализация — на 0,5%.



В то же время, тарифы на природный газ и горячую воду и отопление не изменились.

Напомним, что в июне 2023 года вырос тариф на электроэнергию до 2,64 грн за 1 кВт*ч. Ранее при потреблении до 150 кВт*ч в месяц тариф составлял 1,44 грн, а при большем использовании тока — 1,68 грн/кВт*час.

С тех пор в правительстве неоднократно отмечали, что больше не планируют менять тарифы. Однако из-за массированных ракетных атак на энергетику Украины в Минэнерго задумались о повышении тарифов. Так, министр энергетики Герман Галущенко заявил , что Украине требуется усовершенствованная ПВО, чтобы защитить свои энергетические активы от ракетных атак россии и избежать отключений электроэнергии этим летом. Он не исключает возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения.

Пенсионный фонд Украины выявил более 50 тыс. домохозяйств, которые потенциально могут получать жилищную субсидию, но за получением выплаты не обращались.

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