Как реструктуризировать долги за коммуналку — Finance.ua

Как реструктуризировать долги за коммуналку Сегодня 14:00 — Личные финансы

Как реструктуризировать долги за коммуналку

За последние два года задолженность населения за потребленные коммунальные услуги, а это услуги по поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, обращению с бытовыми отходами, выросла на 9,2 млрд грн, или почти на 27%.

Если же невозможно сразу оплатить задолженность, можно подать поставщику услуг заявление о реструктуризации долга.

Реструктуризацией может воспользоваться каждый украинец — это право предоставляется законом «О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию».

В общем, реструктуризация или рассрочка задолженности — это равномерно распределенные на определенный срок добровольные выплаты долгов за:

содержание жилья и коммунальных услуг;

горячее и холодное водоснабжение;

отопление;

газоснабжение;

услуги водоотвода;

электроэнергию;

вывоз бытового мусора и жидких нечистот.

Чтобы оплачивать коммунальные услуги в рассрочку, необходимо заключить с каждым предприятием-предоставителем жилищно-коммунальных услуг договор о реструктуризации. Оплата счетов должна производиться ежемесячными равномерными платежами, включающими:

погашение задолженности;

своевременную уплату текущих платежей за коммуналку.

Важно, что общая сумма платежей, вносимых гражданами на оплату текущих счетов и платежей по погашению реструктуризированной задолженности, не должна превышать 25% совокупного дохода всех членов семьи, а для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи — 20%.

Задолженность можно растянуть сроком до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату оформления рассрочки.

Если же семейного бюджета не хватает

Полное погашение задолженности, срок действия договора продлевается до полного погашения.

Кроме того, после заключения договора о реструктуризации можно оформить субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Напомним, что субсидия не назначается, если у потребителя жилищно-коммунальных услуг есть просроченная более чем на три месяца задолженность по уплате за ЖКУ, которая превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — 680 грн.

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