Нафтогаз назвал сумму уплаченных налогов за первый квартал — Finance.ua

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Нафтогаз назвал сумму уплаченных налогов за первый квартал

Фондовый рынок
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Нафтогаз назвал сумму уплаченных налогов за первый квартал
Нафтогаз назвал сумму уплаченных налогов за первый квартал
В первом квартале 2024 года группа Нафтогаз уплатила налоги в государственный бюджет на 18,2 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«18,2 млрд грн. Столько налогов заплатила группа „Нафтогаз“ в государственный бюджет в течение трех месяцев 2024 года», — говорится в сообщении.
В целом с начала года сводный бюджет Украины (государственный и местный бюджеты) группа Нафтогаз пополнила на 19,7 млрд гривен.
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В частности, только за март в государственный бюджет Украины поступило 7,8 млрд гривен от нефтегазовой группы в виде налогов. Еще 500 млн гривен получили местные бюджеты.
Напомним, по итогам 2023 года Нафтогаз уплатил 90,2 млрд гривен налогов в государственный и местные бюджеты. Группа является одним из самых крупных налогоплательщиков в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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