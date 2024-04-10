«Нафтогаз» раскрыл сумму долгов за газ на конец отопительного сезона — Finance.ua

«Нафтогаз» раскрыл сумму долгов за газ на конец отопительного сезона Сегодня 19:30 — Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл сумму долгов за газ на конец отопительного сезона

Большинство производителей тепла имеют огромные долги за газ перед «Нафтогазом Украины».

Об этом пишет Главком.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры (Мининфраструктуры) предложило правительству продолжить действие режима ПСО — возложение специальных обязанностей на компанию «Нафтогаз Украины» для сдерживания роста цен для бытовых потребителей — до 15 апреля 2025 года.

Мининфраструктуры предлагает продлить еще на год ныне действующую цену на газ для теплоснабжающих предприятий, то есть оставить без изменений цену газа для производителей тепловой энергии для населения на следующий отопительный сезон — 7,42 грн/куб.м (с НДС) с 1 сентября 2024 года до 15 апреля 2025 года; для бюджетных учреждений — 16,39 грн/куб.м.

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Напомним, что во время войны правительство пообещало украинцам неизменный тариф, несмотря на резкий рост стоимости энергоносителей на европейских газовых биржах.

По данным «Нафтогаза Украины», на 31 марта задолженность предприятий теплокоммунэнерго составила 63,4 млрд грн. Бытовые потребители, то есть население, задолжали 9,8 млрд грн.

Фиксированные тарифы для предприятий ТКЭ были утверждены правительственным постановлением № 812 от 19 июля 2022 г. — впоследствии действие постановления было продлено до 15 апреля 2024 года. Теперь предлагается его снова продлить до 15 апреля 2025 года.

Если правительство не продолжит действие режима ПСО на следующий отопительный сезон, тогда предприятия ТКЭ будут вынуждены покупать газ у «Нафтогаза Украины» по рыночным ценам, которые в разы выше ныне действующих фиксированных цен для производителей тепла и бюджетных организаций. И тогда тарифы на тепло и горячую воду для населения могут сразу подорожать в полтора-два раза.

Главком По материалам:

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