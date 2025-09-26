0 800 307 555
ру
Болгария расторгнет договор о транзите российского газа в 2026 году

Энергетика
18
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что его страна прекратит договор транзита российского газа уже в 2026 году.
Об этом сообщает издание БНР.
«Что касается призыва президента Дональда Трампа, который прозвучал во время сессии Генеральной Ассамблеи, мы, как часть Европейского Союза, присоединимся к решениям блока о приостановлении, в краткосрочной перспективе — до 2026 года, контрактов на использование или транзит российского природного газа», — отметил Желязков.
Он добавил, что к 2028 году российский газ должен быть полностью выведен с болгарского энергетического рынка.
Болгарский премьер также отметил, что все потребление природного газа в стране как для промышленности, так и для домохозяйств покрывается за счет импорта сжиженного газа, поставляемого через специализированные терминалы.
Заметим, после того, как поставки российского газа по территории Украины были прекращены, Венгрия получает его по газопроводу «Турецкий поток» и по его ответвлениям в Болгарии и Сербии. И далее передает часть Словакии.
Словакия и Венгрия уже заявили, что планируют противостоять давлению Трампа с требованием сократить импорт российской нефти и газа, пока Европейский Союз не найдет достаточных альтернативных источников поставок.
Среди стран ЕС, которые до сих пор покупают российский газ, кроме Венгрии и Словакии, еще Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания, получающие сжиженный газ от российской компании «Новатек» по долгосрочным контрактам.
Европейский Союз поставил перед собой цель — до 2027 года избавиться от зависимости от российского топлива. Этот курс был определен после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.
Европейская комиссия обнародовала детальную «дорожную карту», предусматривающую конкретные меры по достижению этой цели.
По материалам:
Діло
