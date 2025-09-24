0 800 307 555
Венгрия не откажется от российской нефти, несмотря на требование США — Сийярто

Энергетика
30
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от российских энергоносителей, несмотря на требование Белого дома к союзникам в НАТО прекратить закупку российской нефти.
Об этом он сказал в интервью The Guardian на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
«Мы не можем гарантировать безопасную поставку энергоносителей для нашей страны без российских источников нефти или газа», — сказал Сийярто, добавив, что он понимает подход президента США Дональда Трампа.
Он отметил, что для Венгрии энергоснабжение является «чисто физическим вопросом».
«Можно мечтать о покупке нефти и газа где-нибудь (кроме россии. — Ред.)… Но мы можем покупать только там, где есть инфраструктура. А если посмотреть на реальную инфраструктуру, становится очевидным, что без российских поставок невозможно обеспечить стабильное энергоснабжение страны», — утверждает Сийярто.
Европейские лидеры пытались убедить Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти, однако их призывы были проигнорированы.
Комментируя давление со стороны Европы, Сийярто назвал западноевропейских чиновников «фанатиками», отметив, что с ними «совершенно невозможно вести рациональный диалог, основанный на фактах и ​​здравом уме».
Он также признал, что отношения Венгрии с Брюсселем остаются напряженными, а с Соединенными Штатами отношения существенно улучшились. Министр заявил, что Венгрия была «единственным европейским правительством, которое скрестило пальцы за победу Трампа».
«Сейчас Соединенные Штаты — наши друзья. Так что иметь американского президента в качестве друга — это совсем не то, когда они оказывают на тебя давление, независимо от того, что происходит в Брюсселе, — и это очень, очень серьезно», — добавил Сийярто.
