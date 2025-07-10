«У ЕС нет денег, а на войну есть»: Венгрия выступает против фонда ЕС для Украины на 108 млрд — Finance.ua

«У ЕС нет денег, а на войну есть»: Венгрия выступает против фонда ЕС для Украины на 108 млрд Сегодня 20:34 — Мир

«У ЕС нет денег, а на войну есть»: Венгрия выступает против фонда ЕС для Украины на 108 млрд

Венгрия выступила против предложения Евросоюза создать фонд в размере $108 млрд, направленный на поддержку Украины, утверждая, что поддержка этой инициативы будет означать «финансирование войны».

Об этом заявил Балаш Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в соцсети Facebook 9 июля.

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«У Европы нет денег, но есть деньги на войну. Тогда всегда можно найти 108 миллиардов долларов», — написал он, критикуя намерение Брюсселя оказывать дальнейшую поддержку Украине.

По словам Орбана, такое финансирование будет осуществляться за счет европейских приоритетов, подрывая конкурентоспособность Европы, ослабляя защиту границ и изымая ресурсы у граждан, семей и местных общин.

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Он также заявил без доказательств, что Украина якобы запросила примерно $1,08 трлн, и предупредил, что предложенный фонд будет только началом.

«В то время, когда Европа борется с экономическими, социальными и безопасностными вызовами, Брюссель продолжает выбирать оружие вместо мира, долг вместо конкурентоспособной Европы, — добавил Балаш Орбан. — В Брюсселе всегда есть деньги, которые можно потратить, но не на Европу».

Ранее Венгрия ветировала предложенный пакет военной помощи ЕС Украине на сумму $21 млрд.

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