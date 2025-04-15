Ряд стран ЕС ищут пути введения санкций против рф без согласия Венгрии — Finance.ua
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Ряд стран ЕС ищут пути введения санкций против рф без согласия Венгрии

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Ряд стран ЕС ищут пути введения санкций против рф без согласия Венгрии
Ряд стран ЕС ищут пути введения санкций против рф без согласия Венгрии
Не менее шести стран ЕС обдумывают варианты введения ограничительных мер против россии в обход Венгрии, обладающей правом вето по таким вопросам.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
«Шесть дипломатов подтвердили, что не менее шести стран выступают за совместные усилия по переносу введения антироссийских санкций с ЕС на уровень национальных законодательств», — пишет издание.
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Так, страны надеются обойти право вето, которым обладает Венгрия как государство-член ЕС, пишет Politico.
В частности, эта возможность рассматривается Бельгией и Чехией, пишет издание.
«Если Венгрия будет создавать много проблем, то найдутся способы обойти их», — сказал один из источников.
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В то же время он отметил, что не все государства имеют возможность ввести санкции исключительно от имени своей страны, поэтому действие таких мер будет менее эффективным по сравнению с санкциями, вводимыми именно в пределах всего ЕС.
Будапешт неоднократно выступал с критикой ограничительных мер ЕС относительно россии. Ранее в апреле глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в целом «политика ЕС, основанная на санкциях, потерпела крах», потому что, по его словам, санкции наносят больший ущерб европейской экономике, чем российской.
Для введения пакетов санкций Евросоюза против рф требуется согласие руководителей всех стран ЕС.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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