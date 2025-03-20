Способен ли ЕС обойти постоянные блокировки Венгрии — мнение еврокомиссара Сегодня 15:42

Способен ли ЕС обойти постоянные блокировки Венгрии — мнение еврокомиссара

Все шаги Европейского союза (ЕС), в том числе по продлению санкций против россии или интеграции Украины, требуют единодушной поддержки всех стран-членов.

Об этом рассказал европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис во время брифинга в Киеве.

«Очевидно, что принятие решений по санкциям в Европейском Союзе требует единогласия, поэтому нам нужно заручиться поддержкой всех государств-членов ЕС. Иногда это требует сложных дискуссий, но в конце концов нам всегда удавалось достичь этого единогласия и продолжать оказывать давление (против россии, — Ред.)», — заявил Домбровскис.

Он добавил, что сегодня Европейская комиссия продолжает работать над вопросом переговоров по вступлению Украины в ЕС, а также по поддержке страны на ее пути к интеграции. Впрочем, как и в случае санкций, все шаги требуют единогласия, в связи с чем решения прорабатываются со всеми странами-членами, чтобы убедиться в том, что все поддерживают этот процесс.

«В Европейском Союзе разные политические сферы решаются в соответствии с различными процедурами, и эти процедуры закреплены в договоре. Поэтому в этом вопросе мы обязаны придерживаться положений, прописанных в Договоре о ЕС», — ответил еврокомиссар на вопрос о том, способен ли ЕС отойти от принципа единогласия, чтобы обходить вето Венгрии.

Блокировка решений ЕС со стороны Венгрии

Во время полномасштабной войны Венгрия неоднократно блокировала важные решения ЕС, в частности относительно санкций против россии и финансовой помощи Украине. Премьер-министр страны Виктор Орбан использует механизм единогласного принятия решений, чтобы откладывать или смягчать меры против россии.

Будапешт выступал против замораживания активов российских компаний, ограничений на энергетический импорт и финансирование военной помощи Киеву.

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