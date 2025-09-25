0 800 307 555
Экспорт нефти рф достиг максимума за 16 месяцев

Энергетика
россия увеличила морской экспорт сырой нефти до самого высокого уровня за последние 16 месяцев на фоне снижения работы собственных нефтеперерабатывающих заводов из-за украинских атак дронов.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным отслеживания судов Bloomberg, средние четырехнедельные отгрузки из российских портов составили 3,62 млн баррелей в сутки по состоянию на 21 сентября. Это больше всего с мая 2024 года.
Оценки JPMorgan свидетельствуют, что переработка нефти в россии упала ниже 5 млн баррелей в сутки — минимум с апреля 2022 года. В обычные август-сентябрь российские заводы перерабатывали около 5,4 млн баррелей, так что атаки уменьшили производство не менее на 7%.
Несмотря на повреждения насосных станций, поставки в экспортные терминалы Балтийского и Черного морей не испытали резкого сокращения: на прошлой неделе в Приморске загрузили рекордные 12 танкеров. Резервные емкости на терминалах позволяют поддерживать отгрузку, пока идет ремонт.
Между тем добыча в россии растет по соглашению ОПЕК+, что подняло ее квоту более чем на 400 тыс. баррелей в сутки с марта. Из-за атак дронов компании направляют больше сырой нефти на экспорт.
Новое ужесточение санкций ЕС пока не актуально. Президент США Дональд Трамп связал дальнейшие меры с полным отказом ЕС от закупок российской нефти, что маловероятно из-за позиции Венгрии и Словакии.
Блок рассматривает таможенные пошлины как альтернативу санкциям, ведь для них нужно только большинство голосов. Также готовится следующий пакет ограничений, который может ударить по трейдерам в Китае и Индии и ускорить запрет импорта российского СПГ.
По материалам:
Економічна Правда
