Экспорт нефти рф достиг максимума за 16 месяцев

россия увеличила морской экспорт сырой нефти до самого высокого уровня за последние 16 месяцев на фоне снижения работы собственных нефтеперерабатывающих заводов из-за украинских атак дронов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным отслеживания судов Bloomberg, средние четырехнедельные отгрузки из российских портов составили 3,62 млн баррелей в сутки по состоянию на 21 сентября. Это больше всего с мая 2024 года.

Оценки JPMorgan свидетельствуют, что переработка нефти в россии упала ниже 5 млн баррелей в сутки — минимум с апреля 2022 года. В обычные август-сентябрь российские заводы перерабатывали около 5,4 млн баррелей, так что атаки уменьшили производство не менее на 7%.

Несмотря на повреждения насосных станций, поставки в экспортные терминалы Балтийского и Черного морей не испытали резкого сокращения: на прошлой неделе в Приморске загрузили рекордные 12 танкеров. Резервные емкости на терминалах позволяют поддерживать отгрузку, пока идет ремонт.

Между тем добыча в россии растет по соглашению ОПЕК+, что подняло ее квоту более чем на 400 тыс. баррелей в сутки с марта. Из-за атак дронов компании направляют больше сырой нефти на экспорт.

Новое ужесточение санкций ЕС пока не актуально. Президент США Дональд Трамп связал дальнейшие меры с полным отказом ЕС от закупок российской нефти, что маловероятно из-за позиции Венгрии и Словакии.

Блок рассматривает таможенные пошлины как альтернативу санкциям, ведь для них нужно только большинство голосов. Также готовится следующий пакет ограничений, который может ударить по трейдерам в Китае и Индии и ускорить запрет импорта российского СПГ.

