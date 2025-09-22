0 800 307 555
ру
Трамп призвал Европу прекратить покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал страны Европы «прекратить покупать нефть» у россии.
Об этом он сказал во время ужина в Маунт-Верноне, штат Вирджиния, передает Bloomberg.
«Европейцы покупают нефть у россии — этого не должно быть, не правда ли?» — подчеркнул Трамп.
Ранее после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский лидер заявил, что готов усилить санкции против рф, «но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у россии».
«Хотя прямые закупки российской нефти большинством европейских стран прекратились после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, небольшие объемы продолжают поступать в Венгрию и другие страны, не имеющие выхода к морю, на востоке. Европейские страны также импортируют дизельное топливо из Индии и Турции, где российская нефть перерабатывается в топливо», — пояснили в Bloomberg.
Поэтому Трамп предложил послу США в НАТО Мэтту Витакеру усилить давление на Европу.
«Они должны прекратить покупать нефть у россии, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось еще долго», — заверил президент США.
Кроме того, Трамп еще раз выразил свое разочарование из-за российского диктатора владимира путина. По его словам, война в Украине закончится, если цены на нефть будут «чуть больше» снижены.
По материалам:
УНІАН
