Трамп призвал Европу прекратить покупать российскую нефть Сегодня 10:24

Трамп призвал Европу прекратить покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал страны Европы «прекратить покупать нефть» у россии.

Об этом он сказал во время ужина в Маунт-Верноне, штат Вирджиния, передает Об этом он сказал во время ужина в Маунт-Верноне, штат Вирджиния, передает Bloomberg

«Европейцы покупают нефть у россии — этого не должно быть, не правда ли?» — подчеркнул Трамп.

Ранее после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский лидер заявил, что готов усилить санкции против рф, «но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у россии».

«Хотя прямые закупки российской нефти большинством европейских стран прекратились после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, небольшие объемы продолжают поступать в Венгрию и другие страны, не имеющие выхода к морю, на востоке. Европейские страны также импортируют дизельное топливо из Индии и Турции, где российская нефть перерабатывается в топливо», — пояснили в Bloomberg.

Поэтому Трамп предложил послу США в НАТО Мэтту Витакеру усилить давление на Европу.

«Они должны прекратить покупать нефть у россии, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось еще долго», — заверил президент США.

Кроме того, Трамп еще раз выразил свое разочарование из-за российского диктатора владимира путина. По его словам, война в Украине закончится, если цены на нефть будут «чуть больше» снижены.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.