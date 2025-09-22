0 800 307 555
ру
Личные финансы
1
Минобороны запускает бета-тест отсрочек в «Резерв+» для родителей детей с инвалидностью
Вскоре в мобильном приложении Резерв+ заработает новая услуга — оформление отсрочки от мобилизации онлайн для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка. Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму по ссылке.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Кто может принять участие в тестировании

  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Как работает онлайн-отсрочка

В Резерв+ нужно подать запрос. Система проверит основания для отсрочки через государственные реестры. В случае подтверждения решение автоматически появляется в электронном военном документе.
Процесс полностью автоматизирован, обычно длится несколько часов и не требует сбора справок, посещения ТЦК или долгого ожидания.

Кто уже может получить отсрочку в Резерв+:

  • люди с инвалидностью;
  • студенты, аспиранты;
  • родители троих и более детей, рожденных в одном браке;
  • семьи защитников и защитниц с ребёнком;
  • мужья или жены людей с инвалидностью;
  • люди с временной непригодностью;
  • работники заведений высшего и профобразования.
Напомним, после обновления мобильного приложения «Резерв+» некоторые пользователи обнаружили новый статус «нуждается в базовой общевойсковой подготовке». Появление этого уведомления указывает на отсутствие в военном реестре сведений о военно-учетной специальности конкретного лица.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что уровень мобилизации в Украине остается стабильным и позволяет не только компенсировать потери личного состава, но и формировать резервы.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Резерв+
