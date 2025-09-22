Минобороны запускает бета-тест отсрочек в «Резерв+» для родителей детей с инвалидностью Сегодня 13:34 — Личные финансы

Минобороны запускает бета-тест отсрочек в «Резерв+» для родителей детей с инвалидностью

Вскоре в мобильном приложении Резерв+ заработает новая услуга — оформление отсрочки от мобилизации онлайн для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка. Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму по ссылке

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Кто может принять участие в тестировании

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Как работает онлайн-отсрочка

В Резерв+ нужно подать запрос. Система проверит основания для отсрочки через государственные реестры. В случае подтверждения решение автоматически появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматизирован, обычно длится несколько часов и не требует сбора справок, посещения ТЦК или долгого ожидания.

Кто уже может получить отсрочку в Резерв+:

люди с инвалидностью;

студенты, аспиранты;

родители троих и более детей, рожденных в одном браке;

семьи защитников и защитниц с ребёнком;

мужья или жены людей с инвалидностью;

люди с временной непригодностью;

работники заведений высшего и профобразования.

Напомним, после обновления мобильного приложения «Резерв+» некоторые пользователи обнаружили новый статус «нуждается в базовой общевойсковой подготовке». Появление этого уведомления указывает на отсутствие в военном реестре сведений о военно-учетной специальности конкретного лица.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил , что уровень мобилизации в Украине остается стабильным и позволяет не только компенсировать потери личного состава, но и формировать резервы.

