Минобороны запускает бета-тест отсрочек в «Резерв+» для родителей детей с инвалидностью
Вскоре в мобильном приложении Резерв+ заработает новая услуга — оформление отсрочки от мобилизации онлайн для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка. Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму по ссылке.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Кто может принять участие в тестировании
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
Как работает онлайн-отсрочка
В Резерв+ нужно подать запрос. Система проверит основания для отсрочки через государственные реестры. В случае подтверждения решение автоматически появляется в электронном военном документе.
Процесс полностью автоматизирован, обычно длится несколько часов и не требует сбора справок, посещения ТЦК или долгого ожидания.
Кто уже может получить отсрочку в Резерв+:
- люди с инвалидностью;
- студенты, аспиранты;
- родители троих и более детей, рожденных в одном браке;
- семьи защитников и защитниц с ребёнком;
- мужья или жены людей с инвалидностью;
- люди с временной непригодностью;
- работники заведений высшего и профобразования.
Напомним, после обновления мобильного приложения «Резерв+» некоторые пользователи обнаружили новый статус «нуждается в базовой общевойсковой подготовке». Появление этого уведомления указывает на отсутствие в военном реестре сведений о военно-учетной специальности конкретного лица.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что уровень мобилизации в Украине остается стабильным и позволяет не только компенсировать потери личного состава, но и формировать резервы.
