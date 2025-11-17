0 800 307 555
ру
5 миллионов украинцев уже подали заявки на «Зимнюю поддержку»

Личные финансы
28
Уже 5 миллионов украинцев подали заявку на участие в программе «Зимняя поддержка». В частности, почти миллион (951 613) заявок подано на детей.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Денежные средства поступят заявителям в течение 10 дней со дня подачи заявки.
Прием заявлений продлится до 24 декабря 2025 года включительно. Пока подать заявление можно через приложение Дія, а с 18 ноября — еще через Укрпочту (будут работать более 26 тысяч точек по всей Украине).

Как подать заявку через Укрпочту

Пенсионеры и получатели соцвыплат в Укрпочте получат 1000 грн автоматически на специальный счет, на который приходит пенсия или пособие.
  • Если пенсия приходит на счет в банке, и человек не пользуется Дія, он может с 18 ноября по 24 декабря включительно обратиться в отделение Укрпочты и подать заявку в письменном виде.
  • Маломобильный человек, не имеющий возможности посетить отделение Укрпочты для подачи заявления, может обратиться на горячую линию Укрпочты по телефону 0 800 300 545 и заказать приезд почтальона.

Что нужно знать

Потратить средства нужно в следующие сроки:
  • до 30 июня 2026 года — если средства поступили на карту «Национальный кешбэк» через Дія;
  • до 25 декабря 2025 года — если получили пособие автоматически в Укрпочте;
  • до 25 января 2026 года — если подали письменную заявку через Укрпочту.
Куда можно потратить помощь

Программа «Зимняя поддержка», в частности, предусматривает получение пособия в размере 1000 грн.
Эти средства можно потратить на:
  • оплату коммунальных услуг,
  • приобретение лекарств,
  • продуктов питания украинского производителя (кроме подакцизных товаров),
  • книг,
  • благотворительные взносы,
  • почтовые услуги.
Напомним, президентская программа «Зимняя поддержка» стартовала 15 ноября.

Кто может воспользоваться помощью

Все граждане, которые находятся в Украине (включая детей, за которых заявку подают родители/опекуны). Один гражданин может получить только одну выплату в размере 1000 грн по этой программе.
Все детали этой и других программ в рамках «Зимней поддержки» можно узнать на платформе https://zyma.gov.ua/
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Payment systems