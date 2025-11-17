5 миллионов украинцев уже подали заявки на «Зимнюю поддержку» Сегодня 12:31 — Личные финансы

Уже 5 миллионов украинцев подали заявку на участие в программе «Зимняя поддержка». В частности, почти миллион (951 613) заявок подано на детей.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Денежные средства поступят заявителям в течение 10 дней со дня подачи заявки.

Прием заявлений продлится до 24 декабря 2025 года включительно. Пока подать заявление можно через приложение Дія, а с 18 ноября — еще через Укрпочту (будут работать более 26 тысяч точек по всей Украине).

Как подать заявку через Укрпочту

Пенсионеры и получатели соцвыплат в Укрпочте получат 1000 грн автоматически на специальный счет, на который приходит пенсия или пособие.

Если пенсия приходит на счет в банке, и человек не пользуется Дія, он может с 18 ноября по 24 декабря включительно обратиться в отделение Укрпочты и подать заявку в письменном виде.

Маломобильный человек, не имеющий возможности посетить отделение Укрпочты для подачи заявления, может обратиться на горячую линию Укрпочты по телефону 0 800 300 545 и заказать приезд почтальона.

Что нужно знать

Потратить средства нужно в следующие сроки:

до 30 июня 2026 года — если средства поступили на карту «Национальный кешбэк» через Дія;

до 25 декабря 2025 года — если получили пособие автоматически в Укрпочте;

до 25 января 2026 года — если подали письменную заявку через Укрпочту.

Куда можно потратить помощь

Программа «Зимняя поддержка», в частности, предусматривает получение пособия в размере 1000 грн.

Эти средства можно потратить на:

оплату коммунальных услуг,

приобретение лекарств,

продуктов питания украинского производителя (кроме подакцизных товаров),

книг,

благотворительные взносы,

почтовые услуги.

Напомним, президентская программа «Зимняя поддержка» стартовала 15 ноября.

Кто может воспользоваться помощью

Все граждане, которые находятся в Украине (включая детей, за которых заявку подают родители/опекуны). Один гражданин может получить только одну выплату в размере 1000 грн по этой программе.

Все детали этой и других программ в рамках «Зимней поддержки» можно узнать на платформе https://zyma.gov.ua/

