Черная пятница: какие скидки доступны туристам

Уже совсем скоро Черная пятница 2025, и это хорошая возможность купить билеты на путешествие или забронировать проживание в отеле по лучшей цене.
Насколько это выгодно, рассказывает Телеканал 24 со ссылкой на Booking.com.

Какие скидки во время Черной пятницы 2025

1. Отели
В Украине средний уровень скидок на проживание в гостиницах во время Черной пятницы 2025 года составляет около 20−30%. При этом акции действуют не на все бронирования, а имеют определенные условия.
Обычно скидка предоставляется только при новом бронировании, определенном периоде пребывания или при минимальном сроке проживания, например от 3 дней.
Часто требуется применение промокода, а некоторые акции не действуют с другими специальными предложениями.
В мировом масштабе средний уровень скидок на гостиницы в Черную пятницу примерно такой же 20 — 30%, хотя отдельные предложения могут достигать и 40 — 65%.
Также действуют разные условия: ограничения по датам, минимальное количество ночей, промокоды или бонусы, дополнительные пакеты услуг.
2. Авиабилеты
Пока информации о скидках на авиабилеты в Черную пятницу 2025 немного, однако уже известно, что авиакомпании и онлайн-сервисы планируют предлагать акции на отдельные маршруты.
Средний размер таких скидок может колебаться около 10−30% в зависимости от класса обслуживания и направления.
Дополнительно некоторые авиалинии объявляют специальные кампании: например, одна испанская компания предлагает скидку до 25% на определенные тарифы в рамках акции.
3. Туры
Как отмечает Trafalgar, операторы туров и тревел-сервисы предлагают специальные акции на пакетные поездки, включая гостиницу, экскурсии и транспорт.
Средний размер скидок может достигать 30 — 40% в зависимости от продолжительности тура, направления и сезона.
Часто предлагаются дополнительные бонусы, например, большая скидка при групповом бронировании или пакетные предложения «покупай один тур и получи скидку на второй».
В то же время, количество мест по акционной цене ограничено, поэтому популярные туры быстро раскупаются.
Хотя Черная пятница 2025 приходится на 28 ноября, во многих сервисах и магазинах акции действуют уже за несколько дней, а то и неделю до официальной даты.
