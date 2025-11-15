Черная пятница: какие скидки доступны туристам Сегодня 21:20 — Личные финансы

Черная пятница: какие скидки доступны туристам

Уже совсем скоро Черная пятница 2025, и это хорошая возможность купить билеты на путешествие или забронировать проживание в отеле по лучшей цене.

Насколько это выгодно, рассказывает Телеканал 24 со ссылкой на Booking.com.

Какие скидки во время Черной пятницы 2025

1. Отели

В Украине средний уровень скидок на проживание в гостиницах во время Черной пятницы 2025 года составляет около 20−30%. При этом акции действуют не на все бронирования, а имеют определенные условия.

Обычно скидка предоставляется только при новом бронировании, определенном периоде пребывания или при минимальном сроке проживания, например от 3 дней.

Часто требуется применение промокода, а некоторые акции не действуют с другими специальными предложениями.

В мировом масштабе средний уровень скидок на гостиницы в Черную пятницу примерно такой же 20 — 30%, хотя отдельные предложения могут достигать и 40 — 65%.

Также действуют разные условия: ограничения по датам, минимальное количество ночей, промокоды или бонусы, дополнительные пакеты услуг.

2. Авиабилеты

Пока информации о скидках на авиабилеты в Черную пятницу 2025 немного, однако уже известно, что авиакомпании и онлайн-сервисы планируют предлагать акции на отдельные маршруты.

Средний размер таких скидок может колебаться около 10−30% в зависимости от класса обслуживания и направления.

Дополнительно некоторые авиалинии объявляют специальные кампании: например, одна испанская компания предлагает скидку до 25% на определенные тарифы в рамках акции.

3. Туры

Как отмечает Trafalgar, операторы туров и тревел-сервисы предлагают специальные акции на пакетные поездки, включая гостиницу, экскурсии и транспорт.

Средний размер скидок может достигать 30 — 40% в зависимости от продолжительности тура, направления и сезона.

Часто предлагаются дополнительные бонусы, например, большая скидка при групповом бронировании или пакетные предложения «покупай один тур и получи скидку на второй».

В то же время, количество мест по акционной цене ограничено, поэтому популярные туры быстро раскупаются.

Хотя Черная пятница 2025 приходится на 28 ноября, во многих сервисах и магазинах акции действуют уже за несколько дней, а то и неделю до официальной даты.

Телеканал 24 По материалам:

